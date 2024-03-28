Нам срочно нужно оружие, – Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к еще одному наступлению России

Украина остро нуждается в вооружении, чтобы противостоять российской агрессии. Это в очередной раз подчеркнул Владимир Зеленский в интервью. Президент подчеркнул, что помощь нам необходима уже и сейчас.

Вместе с тем, во время общения с журналистом, глава государства заявил о приближении российского наступления. Владимир Зеленский отметил, что его следует ожидать в конце весны – начале лета.

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Украине нужно оружие

Глава государства отметил, что нашей армии не хватает снарядов, артиллерийских боеприпасов и прочего. Он добавил, что украинским военным до сих пор удается сдерживать российских оккупантов. Но они не будут иметь возможности противостоять другому крупному российскому наступлению, которое ожидается в ближайшие месяцы.

В издании отмечают, что по словам Владимира Зеленского, он может произойти в конце мая или в июне.

А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно радуются, что мы стабилизировали ситуацию,

– сказал Зеленский о США и союзниках Украины.

В то же время президент подчеркнул: "Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас".

Журналисты пишут, что в артиллерийской войне на истощение у России преимущество не только в количестве огневых средств. Они еще и имеют большую дальность поражения.

"В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и так далее было очень трудно бороться с противником, чей артиллерийский снаряд может стрелять на 20 с плюсом километров, а (наш – 24 Канал) снаряд – на 20 с минусом", – отметил он.

Украина активно готовится к возможному наступлению

В этом же интервью журналист рассказал, что вместе с Владимиром Зеленским присутствовал во время инспектировании оборонительных фортификаций в Сумской области. Они расположены в каких-то 24 километрах от границы с Россией.

Глава государства также заверил, что вся эта территория – в состоянии боевой готовности в ответ на значительное наращивание сил врага по ту сторону границы, а также его ежедневные обстрелы.

Обычно, когда они атакуют артиллерией и уничтожают села, после этого они всегда пытаются их оккупировать. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому надо готовиться,

– сказал он.

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