Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
Источник:24 канал
Владимир Зеленский считает, что украинские власти не смогут вернуть под контроль Донбасс без диалога с Россией. Президент готов говорить с Владимиром Путиным.
Зеленский выступил 1 декабря в Верховной Раде с традиционным президентским обращением. В частности, он поднял вопрос ведения диалога с государством-агрессором.
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Необходимость диалога Украины и России
Президент считает, что украинская власть не сможет вернуть под контроль оккупированный Донбасс без прямого диалога с руководством России.
Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, и сейчас это признали все. Все внешние партнеры, а некоторые внутренние это не признают,
– отметил Зеленский.
Он убежден, что украинцы не должны бояться говорить друг другу правду, особенно зная о сильной мощной украинской армии. "Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и об этом говорить, то давайте ничего не делать", – добавил глава государства.
Также президент подчеркнул, что Украина не сможет остановить войну без украинского войска. А оно может противодействовать оккупантам.
Сам Зеленский, по его словам, не боится прямого диалога с Россией и готов вести переговоры с Владимиром Путиным.
Зеленский готов к переговорам с Путиным: смотрите видео
Возможность дальнейшего вторжения России: что известно
- Еще в октябре США предупредили Украину о возможном обострении агрессии со стороны России. Впоследствии эту информацию подтвердила и разведка Минобороны.
- Военное руководство уверяет, что Киев готов противодействовать атаке Москвы, а международное сообщество выражает свою поддержку.
- Сама же Россия говорит, что нападений не планирует, а все это якобы провокации. В то же время Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что глава Кремля должен публично сказать: "Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину".
- Встречу Зеленского с Путиным уже неоднократно инициировала украинская власть, в то же время российская каждый раз придумывает, почему она не должна состояться.