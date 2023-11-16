Без поддержки Запада придется выбирать между выплатами военным и бюджетникам, – Зеленский

Украина более полутора лет противостоит российской агрессии. Владимир Зеленский отметил важность западной поддержки. По его словам, без нее сложно будет начислять социальные выплаты.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с африканскими журналистами. Он отметил важность финансовой поддержки Украины.

Читайте также Мы должны ее закончить, – Зеленский против "замороженной" войны, которая может остаться внукам

Без поддержки будет очень сложно, – Зеленский

По словам украинского президента, без поддержки международных партнеров в Украине может возникнуть кризис. И он "будет влиять на ход войны". В то же время он отметил, что финансовое содействие в социальных выплатах – важный вопрос для нашего государства.

Владимир Зеленский добавил, что при отсутствии помощи от западных партнеров нашему государству придется:

уменьшить поддержку военных и их выплаты,

или уменьшить социальные выплаты.

Я вам скажу прямо – без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным... То есть это в любом случае будет кризис. Будет ли он влиять на ход войны? Да. Остановит ли он нашу борьбу? Нет,

– подчеркнул Зеленский.

В преддверии Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. Рассказываем, что в него входит.

Танки Leopard и другое вооружение

Новый пакет военной помощи включает в себя 10 танков LEOPARD 1 A5, 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и 5 гусеничных автомобилей скорой помощи Carrier Warthog. Кроме того, в список входит дополнительный танк для разминирования WISENT 1.

Германия планирует передать 10 тысяч артиллерийских снарядов боеприпаса калибра 155 миллиметров. А еще в списке: