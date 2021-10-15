Зеленский заменил Разумкова Стефанчуком в составе СНБО

Из-за отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады, его убрали и из состава Совета нацбезопасности. Его место занял Руслан Стефанчук.

Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 14 октября. Это как раз накануне нового заседания СНБО.

Кстати СНБО соберется на новое заседание 15 октября

Стефанчук в составе СНБО

Вместо Дмитрия Разумкова президент ввел в состав Совета нацбезопасности нового главу Верховной Рады Руслана Стефанчука. В указе в скобках указано, что сделано это по согласию. Указ Зеленского вступает в силу со дня подписания, поэтому на заседании 15 октября уже не будет Дмитрия Разумкова.

Отстранение Разумкова: главное

На внеочередном заседании 7 октября парламентарии проголосовали за отставку Разумкова с поста главы Рады. В "Слуге народа" заявили, что он отступил от общих принципов и больше не является членом команды.

Конфронтация со "слугами" началась с неподдержки санкций против Козака и антиолигархического законопроекта.

Сам Разумков заявил, что его принципы не поменялись и призвал всех оставаться людьми.

Впоследствии на ток-шоу Разумков отметил, что его отставка состоялась с нарушением регламента.

Новым главой Верховной Рады вместо Разумкова стал Руслан Стефанчук.