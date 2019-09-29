Зеленский ценит, – посол о критике Меркель в скандальной беседе с Трампом

Президент Владимир Зеленский на самом деле ценит все то, что делает Германия и Ангела Меркель для урегулирования ситуации на востоке Украины.

В Берлине считают, что Вашингтон виноват в скандале с разговором лидера США Дональда Трампа и президента Украины. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, пишет Der Spiegel.

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В то же время в Берлине уверяют, что не изменят отношение к Киеву после обнародования текста телефонного разговора Зеленского и Трампа, однако комментируют неохотно.

Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера Германии Ангелы Меркель,

– прокомментировал ситуацию украинский посол.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что и впредь будет задерживать выделение финансовой помощи Украине. По его словам, США начнет выделять деньги, когда так начнет делать и Европа.

О каком разговоре Зеленського с Трампом идет речь и при чем здесь Меркель?

25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

Также оба политика говорили о том, что Германия и Ангела Меркель делают недостаточно для помощи Украине. Так, по мнению Зеленского и Трампа, ведут себя и большинство европейских лидеров. Полный текст на русском языке – читайте здесь.

Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.