Зеленський цінує, – посол про критику Меркель у скандальній розмові із Трампом

Президент Володимир Зеленський насправді цінує усе те, що робить Німеччина і Ангела Меркель для врегулювання ситуації на сході України.

У Берліні вважають, що Вашингтон винен у скандалі із розмовою лідера США Дональда Трампа та президента України. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, пише Der Spiegel.

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Водночас у Берліні запевняють, що не змінять ставлення до Києва після оприлюднення тексту телефонної розмови Зеленського і Трампа, однак коментують неохоче.

Президент Зеленський високо цінує величезний особистий внесок канцлера Німеччини Ангели Меркель,

– прокоментував ситуацію український посол.

Окрім того, президент США Дональд Трамп заявив, що і надалі буде затримувати виділення фінансової допомоги Україні. За його словами, США почне виділяти гроші, коли так робитиме і Європа.

Що за розмоваЗеленського з Трампом і до чого тут Меркель?

25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

Також обидва політики говорили про те, що Німеччина і Ангела Меркель роблять недостатньо для допомоги Україні. Так, на думку Зеленського і Трампа, поводяться і більшість європейських лідерів. Повний текст українською мовою – читайте тут.

Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.