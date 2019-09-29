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      Зеленський цінує, – посол про критику Меркель у скандальній розмові із Трампом

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      Зеленський цінує величезний особистий внесок Меркель, – посол
      Зеленський цінує величезний особистий внесок Меркель, – посол / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський насправді цінує усе те, що робить Німеччина і Ангела Меркель для врегулювання ситуації на сході України.

      У Берліні вважають, що Вашингтон винен у скандалі із розмовою лідера США Дональда Трампа та президента України. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, пише Der Spiegel

      Це цікаво: Скандальна розмова Зеленського та Трампа: ЗМІ з’ясували, хто ще причетний – Путін теж

      Водночас у Берліні запевняють, що не змінять ставлення до Києва після оприлюднення тексту телефонної розмови Зеленського і Трампа, однак коментують неохоче. 

      Президент Зеленський високо цінує величезний особистий внесок канцлера Німеччини Ангели Меркель,
      – прокоментував ситуацію український посол.

      Окрім того, президент США Дональд Трамп заявив, що і надалі буде затримувати виділення фінансової допомоги Україні. За його словами, США почне виділяти гроші, коли так робитиме і Європа.

      Що за розмоваЗеленського з Трампом і до чого тут Меркель?

      25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      Також обидва політики говорили про те, що Німеччина і Ангела Меркель роблять недостатньо для допомоги Україні. Так, на думку Зеленського і Трампа, поводяться і більшість європейських лідерів. Повний текст українською мовою – читайте тут.

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Теги: Телефонна розмова Зеленського і Трампа Президент України Ангела Меркель Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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