Зеленский ответил, когда закончится эпоха бедности в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" 12 декабря заявил, что эпоха бедности закончится еще при его каденции.
Ведущая программы "Право на власть" Наталья Мосейчук спросила у украинского президента: "Когда же закончится эпоха бедности?" Ведь об этом говорилось в программе, с которой Зеленский шел на выборы 2019 года.
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Это будет еще на моей каденции. Мы это делаем шаг за шагом,
– ответил Зеленский.
И добавил: "Мы приняли много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизацией, деолигархизацией. Это пополняет бюджет. Каждый должен платить в этой стране налоги. Иначе откуда брать пенсии, заработную плату?"
"Сейчас важная социальная миссия нашей команды – когда нет денег, а нужно увеличить минимальные пенсии", - подчеркнул Зеленский. Так он объяснил, на каком именно этапе находится команда президента на пути к преодолению бедности.
Зеленский рассказал, когда окончится эпоха бедности / Фото ОП
О чем еще говорил президент Зеленский 12 декабря
- Возвращение украинцев из русского плена будет проходить в три этапа. Первый из них – списки на обмен удерживаемых лиц в формате "всех установленных на всех установленных" обсудят на заседании ТКГ в Минске 18 декабря.
- Украинская сторона попытается изменить некоторые пункты минских договоренностей, хотя сделать это будет крайне трудно. Главные поправки касаются передачи под контроль Украины ее участка государственной границы.
- Контракт с Россией по транзиту газа через территорию Украины должен быть подписан, главный вопрос остается только за тем, какие сроки будут прописаны в договоре.
- Команда президента Зеленского готовит новую стратегию начисления пенсий для пожилых людей. Ее могут ввести уже в 2020 году.
- Совет нацбезопасности и обороны Украины во время своих заседаний утвердил 5 планов реинтеграции Донбасса и возвращения территорий. Один из них – под условным названием "план "Б" предусматривает строительство стены на границе с временно оккупированными территориями. К нему могут приступить в случае "замораживания" военного конфликта на Донбассе.
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