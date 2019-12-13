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      Зеленский ответил, когда закончится эпоха бедности в Украине

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      Президент Зеленский пришел на эфир "1+1" / ukranews.com

      Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" 12 декабря заявил, что эпоха бедности закончится еще при его каденции.

      Ведущая программы "Право на власть" Наталья Мосейчук спросила у украинского президента: "Когда же закончится эпоха бедности?" Ведь об этом говорилось в программе, с которой Зеленский шел на выборы 2019 года.

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      Это будет еще на моей каденции. Мы это делаем шаг за шагом,
      – ответил Зеленский.

      И добавил: "Мы приняли много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизацией, деолигархизацией. Это пополняет бюджет. Каждый должен платить в этой стране налоги. Иначе откуда брать пенсии, заработную плату?"

      "Сейчас важная социальная миссия нашей команды – когда нет денег, а нужно увеличить минимальные пенсии", - подчеркнул Зеленский. Так он объяснил, на каком именно этапе находится команда президента на пути к преодолению бедности.

      Зеленский
      Зеленский рассказал, когда окончится эпоха бедности / Фото ОП

      О чем еще говорил президент Зеленский 12 декабря

      • Возвращение украинцев из русского плена будет проходить в три этапа. Первый из них – списки на обмен удерживаемых лиц в формате "всех установленных на всех установленных" обсудят на заседании ТКГ в Минске 18 декабря.
      • Совет нацбезопасности и обороны Украины во время своих заседаний утвердил 5 планов реинтеграции Донбасса и возвращения территорий. Один из них – под условным названием "план "Б" предусматривает строительство стены на границе с временно оккупированными территориями. К нему могут приступить в случае "замораживания" военного конфликта на Донбассе.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Президент Украины
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