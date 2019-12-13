Зеленский ответил, когда закончится эпоха бедности в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" 12 декабря заявил, что эпоха бедности закончится еще при его каденции.

Ведущая программы "Право на власть" Наталья Мосейчук спросила у украинского президента: "Когда же закончится эпоха бедности?" Ведь об этом говорилось в программе, с которой Зеленский шел на выборы 2019 года.

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Это будет еще на моей каденции. Мы это делаем шаг за шагом,

– ответил Зеленский.

И добавил: "Мы приняли много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизацией, деолигархизацией. Это пополняет бюджет. Каждый должен платить в этой стране налоги. Иначе откуда брать пенсии, заработную плату?"

"Сейчас важная социальная миссия нашей команды – когда нет денег, а нужно увеличить минимальные пенсии", - подчеркнул Зеленский. Так он объяснил, на каком именно этапе находится команда президента на пути к преодолению бедности.



Зеленский рассказал, когда окончится эпоха бедности / Фото ОП

О чем еще говорил президент Зеленский 12 декабря

Возвращение украинцев из русского плена будет проходить в три этапа. Первый из них – списки на обмен удерживаемых лиц в формате "всех установленных на всех установленных" обсудят на заседании ТКГ в Минске 18 декабря.

Украинская сторона попытается изменить некоторые пункты минских договоренностей , хотя сделать это будет крайне трудно. Главные поправки касаются передачи под контроль Украины ее участка государственной границы.

Контракт с Россией по транзиту газа через территорию Украины должен быть подписан, главный вопрос остается только за тем, какие сроки будут прописаны в договоре.

Команда президента Зеленского готовит новую стратегию начисления пенсий для пожилых людей. Ее могут ввести уже в 2020 году.