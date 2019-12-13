Зеленський відповів, коли закінчиться епоха бідності в Україні

Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" 12 грудня заявив, що епоха бідності закінчиться ще за його каденції.

Ведуча програми "Право на владу" Наталія Мосейчук запитала в українського президента: "Коли ж закінчиться епоха бідності?" Адже про це мовилося у програмі, з якою Зеленський ішов на вибори 2019 року.

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Це буде ще за моєї каденції. Ми це робимо крок за кроком,

– відповів Зеленський.

І додав: "Ми ухвалили багато законів, пов’язаних з детінізацією економіки, демонополізацією, деолігархізацією. Це поповнюватиме бюджет. Кожен повинен платити в цій країні податки. Бо звідки брати пенсії, заробітну плату?"

"Зараз важлива соціальна місія нашої команди – коли немає грошей, а треба збільшити мінімальні пенсії", – наголосив Зеленський. Так він пояснив, на якому саме етапі перебуває команда президента на шляху до подолання бідності.

Про що ще говорив президент Зеленський 12 грудня

Повернення українців з російського полону буде проходити у три етапи. Перший з них – списки на обмін утримуваних осіб у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" обговорять на засіданні ТКГ у Мінську 18 грудня.

Українська сторона спробує змінити деякі пункти мінських домовленостей, хоча зробити це буде вкрай важко. Головні правки стосуються передачі під контроль України її ділянки державного кордону.

Контракт з Росією щодо транзиту газу через територію України має бути підписано, головне питання залишається тільки за тим, які терміни будуть прописані у договорі.

Команда президента Зеленського готує нову стратегію нарахування пенсій для людей похилого віку. Її можуть запровадити уже в 2020 році.