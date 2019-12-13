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      Зеленський відповів, коли закінчиться епоха бідності в Україні

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      Президент Зеленський відвідав ефір "1+1" / ukranews.com

      Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" 12 грудня заявив, що епоха бідності закінчиться ще за його каденції.

      Ведуча програми "Право на владу" Наталія Мосейчук запитала в українського президента: "Коли ж закінчиться епоха бідності?" Адже про це мовилося у програмі, з якою Зеленський ішов на вибори 2019 року.

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      Це буде ще за моєї каденції. Ми це робимо крок за кроком,
      – відповів Зеленський.

      І додав: "Ми ухвалили багато законів, пов’язаних з детінізацією економіки, демонополізацією, деолігархізацією. Це поповнюватиме бюджет. Кожен повинен платити в цій країні податки. Бо звідки брати пенсії, заробітну плату?"

      "Зараз важлива соціальна місія нашої команди – коли немає грошей, а треба збільшити мінімальні пенсії", – наголосив Зеленський. Так він пояснив, на якому саме етапі перебуває команда президента на шляху до подолання бідності.

      Про що ще говорив президент Зеленський 12 грудня

      • Повернення українців з російського полону буде проходити у три етапи. Перший з них – списки на обмін утримуваних осіб у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" обговорять на засіданні ТКГ у Мінську 18 грудня.
      • Рада нацбезпеки і оборони України під час своїх засідань затвердила 5 планів реінтеграції Донбасу та повернення територій. Один із них, – під умовною назвою "план "Б" передбачає будівництво стіни на межі з тимчасово окупованими територіями. До нього можуть приступити в разі "замороження" військового конфлікту на Донбасі.

       

      Зеленський розповів, що хоче змінити у мінських домовленостях
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України
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