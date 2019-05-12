Зеленский ответил очень точно, – российский политолог о паспортных угрозах Путина

К выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий все постепенно шло, поэтому ничего радикально нового не произошло. Это также попытка Путина спровоцировать новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Россия, руководствуясь "гуманитарными соображениям", стремится вернуть жителям оккупированных территорий Украины чувство гражданской причастности, считает российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Сегодня".

Читайте также: Посидеть на двух стульях не получится, – Тымчук о двойном гражданстве жителей Донбасса

Однако он подчеркивает – присоединения к территории России, как было с Крымом, здесь нет. Путин заявляет, что это – территория Украины, а их реальное управление Кремлем оставляет за скобками.

Вполне понятна циничная и прагматичная позиция. Но в данной ситуации это еще и попытка ударить по Зеленскому, чтобы спровоцировать его на ответные действия. Зеленский ответил виртуально очень точно – ничего общего у нас, кроме общей границы,

– сказал Орешкин.

Российский политолог считает, что жители оккупированного Донбасса стремятся получить российские паспорта, поскольку там нет «ни денег, ни работы, нет никаких перспектив». Однако в Россию на самом деле переедут разве что некоторые из них.

"Но большинство, как все советские люди, страшным образом привязаны к жилью. Соответственно, они будут жить там, но иметь при этом паспорта России. Для них это удобно, хотя Украина достаточно жестко и правильно ответила, что будет лишать в таком случае украинского гражданства", – добавил Орешкин.

В то же время надеяться на решение этого вопроса в ближайшем времени не следует, потому что "у Путина вечная возможность регулировать интенсивность этого конфликта, что ему и надо".

Его не интересует жизнь людей на Донбассе, его интересует возможность контроля Украины, чтобы у нее не получилось построить эффективную экономику на основе реальной демократии,

– объяснил ролитолог.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский в ответ на намерения Путина заявил, что Россия зря тратит время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами России. он подчеркнул, что "Сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница".

Кроме того, Зеленский сказал, что имеет "ходы" для ответа Москве на оформление российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Что известно о выдаче украинцам паспортов России?

24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.



Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России.



И это еще не все, ведь правительство России рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцев на территории РФ.