14:00
12 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Зеленский ответил очень точно, – российский политолог о паспортных угрозах Путина

      90 Читати новину українською
      Политолог рассказал о дальнейшей судьбе российских паспортов на Донбассе
      Политолог рассказал о дальнейшей судьбе российских паспортов на Донбассе / Фото из открытых источников

      К выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий все постепенно шло, поэтому ничего радикально нового не произошло. Это также попытка Путина спровоцировать новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

      Россия, руководствуясь "гуманитарными соображениям", стремится вернуть жителям оккупированных территорий Украины чувство гражданской причастности, считает российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Сегодня".

      Читайте также: Посидеть на двух стульях не получится, – Тымчук о двойном гражданстве жителей Донбасса

      Однако он подчеркивает – присоединения к территории России, как было с Крымом, здесь нет. Путин заявляет, что это – территория Украины, а их реальное управление Кремлем оставляет за скобками.

      Вполне понятна циничная и прагматичная позиция. Но в данной ситуации это еще и попытка ударить по Зеленскому, чтобы спровоцировать его на ответные действия. Зеленский ответил виртуально очень точно ничего общего у нас, кроме общей границы,
      – сказал Орешкин.

      Российский политолог считает, что жители оккупированного Донбасса стремятся получить российские паспорта, поскольку там нет «ни денег, ни работы, нет никаких перспектив». Однако в Россию на самом деле переедут разве что некоторые из них.

      "Но большинство, как все советские люди, страшным образом привязаны к жилью. Соответственно, они будут жить там, но иметь при этом паспорта России. Для них это удобно, хотя Украина достаточно жестко и правильно ответила, что будет лишать в таком случае украинского гражданства", – добавил Орешкин.

      В то же время надеяться на решение этого вопроса в ближайшем времени не следует, потому что "у Путина вечная возможность регулировать интенсивность этого конфликта, что ему и надо".

      Его не интересует жизнь людей на Донбассе, его интересует возможность контроля Украины, чтобы у нее не получилось построить эффективную экономику на основе реальной демократии,
      – объяснил ролитолог.

      Новоизбранный президент Владимир Зеленский в ответ на намерения Путина заявил, что Россия зря тратит время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами России. он подчеркнул, что "Сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница".

      Кроме того, Зеленский сказал, что имеет "ходы" для ответа Москве на оформление российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

      Что известно о выдаче украинцам паспортов России?
      24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.

      Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России.

      И это еще не все, ведь правительство России рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцев на территории РФ.

      blog_ava
      Подарки в День Матери: 14 интересных идей
      сегодня
      26386
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Владимир Путин Украина – Россия Российские паспорта на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинские политики поздравили своих матерей: трогательные слова и фото
      сегодня , 13:15 Украинские политики поздравили своих матерей: трогательные слова и фото
      61
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сегодня , 12:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 742
      Главные новости 11 мая: отмененный визит адвоката Трампа и ответ Минкульта относительно УПЦ КП
      сегодня , 09:01 Главные новости 11 мая: отмененный визит адвоката Трампа и ответ Минкульта относительно УПЦ КП
      469
      ВПП России катится вниз – быстро и уверенно
      сегодня , 08:51 ВПП России катится вниз – быстро и уверенно
      Злой Одессит 2354
      В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      11 мая , 22:03 В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      Ольга Черненко 3706
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Под знаком OST: страшные воспоминания остарбайтеров о пребывании в Германии
       18 января 2017 , 21:57
      Украина U-17 с двузначным счетом разгромила Гибралтар в матче отбора к Евро-2019
       13 октября 2018 , 17:59
      ПСЖ и Ливерпуль в смертельной битве, Зинченко ждет шанса от Гвардиолы – анонс самых интересных матчей 5 тура ЛЧ
       27 ноября 2018 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук