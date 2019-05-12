Зеленський відповів дуже точно, – російський політолог про паспортні погрози Путіна

До видачі російських паспортів жителям окупованих територій усе поступово йшло, тому нічого радикально нового не сталося. Це також спроба Путіна спровокувати новообраного президента України Володимира Зеленського.

Росія, керуючись "гуманітарними міркуванням", прагне повернути жителям окупованих територій України почуття громадянської причетності, вважає російський політолог Дмитро Орєшкін, пише "Сегодня".

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Однак він наголошує – приєднання до території Росії, як було із Кримом, тут немає. Путін заявляє, що це – територія України, а їхнє реальне управління Кремлем залишає за дужками.

Цілком зрозуміла цинічна і прагматична позиція. Але в даній ситуації це ще й спроба вдарити по Зеленському, щоб спровокувати його на відповідні дії. Зеленський відповів віртуально дуже точно - нічого спільного у нас, крім спільного кордону,

– сказав Орєшкін.

Російський політолог вважає, що жителі окупованого Донбасу прагнуть отримати російські паспорти, оскільки там немає «ні грошей, ні роботи, ні жодних перспектив». Однак до Росії насправді переїдуть хіба що деякі з них.

"Але більшість, як всі радянські люди, страшним чином прив'язані до житла. Відповідно, вони будуть жити там, але мати при цьому паспорта Росії. Для них це зручно, хоча Україна досить жорстко і правильно відповіла, що позбавлятиме в такому випадку українського громадянства", – додав він.

Водночас сподіватись на вирішення цього питання у найближчому часі не слід, бо "у Путіна вічна можливість регулювати інтенсивність цього конфлікту, що йому і треба".

Його не цікавить життя людей на Донбасі, його цікавить можливість контролю України, щоб у неї не вийшло побудувати ефективну економіку на основі реальної демократії,

– пояснив ролітолог.

Новообраний президент Володимир Зеленський у відповідь на наміри Путіна заявив, що Росія дарма витрачає час на спроби спокусити громадян України паспортами Росії. він наголосив, що "Сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне – це державний кордон".

Окрім того, Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

Що відомо про видачу українцям паспортів Росії?24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців із окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії. Та це ще не все, адже уряд Росії ще розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.