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      Зеленский победил: Чего ждать на рынке недвижимости после выборов?

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      Чего ждать от рынка недвижимости после выборов?
      Чего ждать от рынка недвижимости после выборов? / Коллаж 24 канала

      Чего ждать от рынка недвижимости Украины по итогам президентских выборов и повлияют ли их результаты на цены на квадратные метры? Об этом Недвижимость 24 расспросила у специалистов.

      21 апреля состоялся второй тур президентских выборов в Украине.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

      Уверенную победу одержал шоумен Владимир Зеленский – за него проголосовало больше 70% избирателей. Действующий Президент Украины Петр Порошенко уже признал свое поражение – он получил менее 25% поддержки украинцев.

      Владимир Зеленский победил на президентских выборах: смотрите видео

       

      Недвижимость 24 расспросила у экспертов, как такие результаты президентских выборов скажутся на рынке недвижимости Украины.

      Создание прозрачного рынка и развитие ипотеки

      Соучредитель и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости (URE Club) Ольга Соловей высказала мнение, что главной задачей нового президента станет развитие экономически развитой страны.

      На сегодняшний день более 80% игроков рынка недвижимости в той или иной степени сталкиваются с проявлениями коррупции. Поэтому президентской команде необходимо будет принять ряд мер, чтобы создать по-настоящему прозрачный рынок с равными условиями для застройщиков, чтобы улучшить бизнес-климат в отрасли, что несомненно повлечет привлечение инвестиций в сферу строительства,
      – отметила эксперт.

      Стратегическим для нового президента должно стать развитие ипотечного кредитования, в частности государственных программ.

      Например, если взять государственные ипотеки, то кредиты, выданные по ставкам, не превышающим 20-22%, могли бы повлечь за собой снижение ставок в коммерческих банках на 3-5%, а предметом залога на первичном рынке недвижимости снова должна стать недостроенная квартира, которую покупают.

      ринок нерухомості президентські вибори іпотека
      От нового президента ожидают развития ипотечного кредитования

      Что будет с ценами на квартиры?

      Руководитель отдела продаж ЖК SVITLO PARK Александр Панфилов прогнозирует, что в течение ближайших нескольких месяцев стоит рассчитывать на какие-либо радикальные изменения.

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      Рынок будет развиваться по экспоненте, заложенной еще 2 года назад: сокращение объемов строительства при выравнивании соотношения спроса и предложения, увеличение популярности объектов, строящихся в формате "город в городе" с созданием полноценной инфраструктуры,
      – убежден специалист.

      По его словам, до конца года при экономической и политической стабильности, стоимость жилья может вырасти максимум на 10-12%.

      Такая тенденция будет продиктована подорожанием стройматериалов и строительно-монтажных работ.

      С начала года строительные работы в Украине несколько выросли в цене.

      Цены на квадратные метры напрямую зависят от курса доллара. Если он начнет расти, то и цены на квартиры на первичном рынке прогнозируемо будут пересмотрены. Однако, по словам представителя застройщика, пока экономических предпосылок для роста инфляции нет.

      вибори будівництво ціни на нерухомість
      С начала 2019 года в Украине подорожало строительство // Фото: 24 канал

      Что стоит знать покупателям?

      При сохранении нынешних темпов экономического роста и политической стабильности в течение ближайших 6 месяцев ситуация на рынке недвижимости будет оставаться прогнозируемой.

      Представитель строительной компании AVM Development Group Владислав Кононов отмечает, что застройщики заинтересованы в том, чтобы покупатель получил четкий сигнал, что результаты выборов – это лишь следствие определенных демократических процессов, и они не повлияют на планы компаний по строительству нового жилья.

      Эксперт прогнозирует, что из-за подорожания строительства незначительный рост цен возможен в объектах на начальной стадии, когда происходит подписание основных договоров подряда и поставки стройматериалов.

      Новый президент вряд ли настроен на то, чтобы погрузить страну в очередной хаос. В то же время любые стратегические изменения в части прозрачности рынка строительства жилья, необходимых реформ в деятельности, например, Государственной архитектурно-строительной инспекции, вряд ли возможны до формирования нового парламента страны. Поэтому ситуация в сфере строительства будет оставаться стабильной и прогнозируемой,
      – резюмировал специалист.

      Недвижимость 24 уже писала, что накануне второго тура президентских выборов в отделах продаж фиксировали всплеск активности потенциальных покупателей.

       
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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости недвижимости Цены на недвижимость Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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