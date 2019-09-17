18:28
17 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
      Вєсті Кремля
      21:54, 16 сентября
      Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:52, 16 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зеленский поручил СБУ приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой

      169 Читати новину українською
      Президент поручил СБУ приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой
      Президент поручил СБУ приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой / Getty Images

      В ночь на 17 сентября сгорел загородный дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову приобщиться к расследованию факта поджога дома.

      Иван Баканов подчеркнул, что Служба Безопасности Украины в пределах своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов.

      Коротко о главном: Поджог дома Гонтаревой: что известно на этот момент – фото и видео

      Гонтарева заявила, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Кстати, в НБУ резко негативно отреагировали на ночной инцидент.

      Пока главной версией правоохранителей является поджог. Они уже открыли уголовное производство по факту этого инцидента. Примечательно, что на пепелище следователи нашли свето-шумовую ракету. Ее уже передали на экспертизу.

      Как выглядит дом Гонтаревой после пожара – смотрите здесь.

      Какие несчастья случались с Гонтаревой в последнее время? Сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь – пожар в имении под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских домах и заявлений самой политика об угрозах со стороны Коломойского.

      blog_ava
      Рак мозга: какие признаки указывают на опухоль
      сегодня
      27069
      Теги: Новости Украины Новости Киева Владимир Зеленский Валерия Гонтарева Поджог дома Гонтаревой Полиция Криминальные новости Расследования Иван Баканов СБУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества
      сегодня , 18:03 Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества
      Ірина Поліщук 71
      Письмо из Луганска: об войне устали слушать и говорить
      сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: об войне устали слушать и говорить
      Ольга Черненко 540
      Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      сегодня , 16:02 Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      Інна Жолобович 179
      Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      сегодня , 15:00 Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      Блог Медіа 1538
      Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео
      сегодня , 13:39 Поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео
      2691
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук