Зеленский поручил СБУ приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой

В ночь на 17 сентября сгорел загородный дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову приобщиться к расследованию факта поджога дома.

Иван Баканов подчеркнул, что Служба Безопасности Украины в пределах своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов.

Коротко о главном: Поджог дома Гонтаревой: что известно на этот момент – фото и видео

Гонтарева заявила, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Кстати, в НБУ резко негативно отреагировали на ночной инцидент.

Пока главной версией правоохранителей является поджог. Они уже открыли уголовное производство по факту этого инцидента. Примечательно, что на пепелище следователи нашли свето-шумовую ракету. Ее уже передали на экспертизу.

Как выглядит дом Гонтаревой после пожара – смотрите здесь.

Какие несчастья случались с Гонтаревой в последнее время? Сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь – пожар в имении под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских домах и заявлений самой политика об угрозах со стороны Коломойского.