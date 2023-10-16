Зеленскому отказали в визите солидарности в Израиль: в СМИ назвали причину

В СМИ в последние дни распространялась информация о намерении президента Зеленского посетить Израиль, чтобы таким образом поддержать его в борьбе с боевиками. Теперь СМИ пишут, что украинскому лидеру вежливо отказали в визите.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказывал, что на сегодня есть заинтересованность в том, чтобы визит Зеленского в Израиль состоялся, но при условии безопасности для двух сторон.

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Сейчас не время

По данным израильских СМИ, глава Украины попросил приехать в Израиль в знак поддержки, однако его просьбу отклонили. Отказ объяснили "неподходящим" для визита временем.

Ранее Зеленский призвал других мировых лидеров посетить Израиль, подвергшийся дерзкому нападению террористов ХАМАС.

Я призываю всех лидеров посетить Израиль и показать свою поддержку народу. Я не говорю о каких-то институтах, а о поддержке людей, пострадавших от террористических атак и умирающих сегодня,

– подчеркнул президент.

Реакция Зеленского на войну в Израиле: что известно

7 октября в день нападения боевиков ХАМАС на Израиль Зеленский заявил о полной поддержке Тель-Авива. Он отметил право Израиля на защиту. Президент подчеркнул, что террор не преступление против конкретной страны, это преступление против всего мира.

Украинский лидер напомнил, что Кремль поддерживает террористов ХАМАС. "У нас есть все основания полагать, что Россия способствует осуществлению определенных террористических операций… Она это делает не в первый раз. Она сделала это в Сирии, она сделала это в Украине", – отметил политик.

Политолог Николай Давидюк, оценивая вероятный визит Зеленского в Израиль, отметил, что это могло бы способствовать потеплению отношений государств, которые были несколько напряженными. Просьба о приезде в Тель-Авив – акт лидерства со стороны президента.

Кроме того эксперт уточнил, что эта акция помогла бы Израилю лучше понять, кто ему враг, а кто друг.

Также он отметил общие интересы Израиля и Украины. Это ликвидация иранских складов, производств дронов-камикадзе и ракет. Напомним, что Иран поддерживает и ХАМАС, и Россию.