У Зеленского рассказали, как идет подготовка к встрече с Байденом
Источник:"Телеграф"
На Банковой заверили, что визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты обязательно состоится. Украинский лидер планирует обсудить с американским руководством широкий спектр двусторонних отношений.
Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква рассказал в интервью изданию. Он отметил, что информация об отмене встречи глав США и Украины не соответствует действительности.
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Зеленский таки полетит в США
Это спекуляции. Не было никаких отмен. А вот что было – это телефонные разговоры Байдена и Зеленского. Не так много лидеров уже имели возможность дважды поговорить с президентом США,
– отметил Жовква.
Он отметил, что визит состоится, а команда президента готовит его с повышенной ответственностью.
Детали подготовки визита президента в США
Жовква также рассказал, что во время этого визита украинская сторона планирует обсудить широкий спектр двусторонних отношений.
- В частности, будут поднимать вопрос безопасности и обороны, ситуации в оккупированных Россией частях Донбасса.
"Идет коммуникация в этом на соответствующих уровнях – руководитель Офиса Президента Андрей Ермак постоянно общается с официальными представителями американской стороны", – заверил заместитель главы ОП.
- Будут говорить об экономическом сотрудничестве, новых экономических проектах, повышении товарооборота, который до пандемии коронавируса составлял до 4 миллиардов долларов имеет все шансы в дальнейшем расти.
Встреча Зеленского и Байдена в США: что известно
- Байден пригласил Зеленского в Белый дом во время телефонного разговора 7 июня. Впоследствии стало известно, что встреча президентов состоится уже в конце июля 2021 года.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, политики обсудят прежде всего вопросы безопасности.
- В то же время украинский лидер заявил, что хочет услышать от американского коллеги больше конкретики.
- Недавно некоторые СМИ сообщили, что визит Зеленского в Соединенные Штаты в июле отменили якобы из-за смены руководства "Нафтогаза".