Грузию снова потрясло: где зафиксировали толчки

В Грузии 19 июня произошло землетрясение магнитудой 3,2. Его эпицентр зафиксировали за 176 километров от Тбилиси.

Подземные толчки ощутили в 12 километрах от Ниноцминда. Это районный центр в регионе Самцхе-Джавахети.

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Сообщений о разрушениях пока нет

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Пока никаких данных о пострадавших или разрушениях нет.

Смотрите на карте, где произошло землетрясение:

Отметим, что Грузию часто трясет за последний месяц: