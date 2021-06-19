Грузию снова потрясло: где зафиксировали толчки

19 июня 2021 , 22:36
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Источник:

Sputnik Georgia

В Грузии 19 июня произошло землетрясение магнитудой 3,2. Его эпицентр зафиксировали за 176 километров от Тбилиси.

Подземные толчки ощутили в 12 километрах от Ниноцминда. Это районный центр в регионе Самцхе-Джавахети.

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Сообщений о разрушениях пока нет

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Пока никаких данных о пострадавших или разрушениях нет.

Смотрите на карте, где произошло землетрясение:

Отметим, что Грузию часто трясет за последний месяц:

  • 25 мая толчки почувствовали на севере страны. Эпицентр находился в 31 километре от поселка Казбеги. Магнитуда землетрясения тогда была значительно больше – 4,9. То, что земля колеблется под ногами, могли сказать даже жители столицы Грузии – Тбилиси.
  • Уже 6 июня Грузию всколыхнуло двойное землетрясение. Первое произошло в около 20:00 в 23 километрах от Ниноцминда. Его магнитуда достигала 3,1
  • Уже через 11 минут в 25 километрах от города снова трясло.
Автор: Ірина Пундор