Мегаземлетрясение возле Камчатки произошло 30 июля, и стало одним из самых сильных зафиксированных в регионе за все время. Ученые объясняют отсутствие катастрофических разрушений особенностям географии и современным системам предупреждения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC Украина.

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Что спасло Камчатку от критических последствий?

Камчатский полуостров расположен в зоне Тихоокеанского огненного кольца. Мощное землетрясение зафиксировали вблизи побережья на Дальнем Востоке России 30 июля. Оно вызвало волны цунами до 4 метров, однако обошлось без масштабных разрушений.

Схематическое расположение тектонических плит в зоне землетрясения / Фото BBC

По данным BBC, Тихоокеанская плита со скоростью 8 сантиметров в год подходит под Охотскую микроплиту, накапливая напряжение. Ее внезапное высвобождение вызывает взрывоподобное высвобождение энергии, что сдвигает морское дно.

Впрочем, как объясняет профессор Лиза МакНилл из Саутгемптонского университета, высота цунами в значительной степени зависит от рельефа морского дна и побережья. В случае с Камчаткой это и стало причиной минимальных потерь.

Эти факторы, вместе с заселенностью побережья, влияют на серьезность последствий,

– объяснила профессор.

Предупреждали ли людей о возможном явлении?

По словам ученых, предыдущий толчок магнитудой 7,4 произошел за десять дней до более сильных. Они могли предвещать о большей опасности. Однако точное время землетрясения наука до сих пор не в состоянии предсказать.

Однако страны, входящие в зону Тихоокеанского огненного кольца, имеют системы раннего предупреждения. Люди в регионе были вовремя проинформированы, что позволило избежать жертв.

Российские геофизики прогнозируют, что афтершоки будут продолжаться еще несколько недель. Регион находится под пристальным наблюдением.

Напомним, после землетрясения местные власти Камчатки заявили о нескольких раненых. Поврежден также детский сад и несколько рыбацких лодок.