Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC Україна.

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Що врятувало Камчатку від критичних наслідків?

Камчатський півострів розташований у зоні Тихоокеанського вогняного кільця. Потужний землетрус зафіксували поблизу узбережжя на Далекому Сході Росії 30 липня. Він спричинив хвилі цунамі до 4 метрів, однак обійшлося без масштабних руйнувань.

Схематичне розташування тектонічних плит у зоні землетрусу / Фото BBC

За даними BBC, Тихоокеанська плита зі швидкістю 8 сантиметрів на рік підходить під Охотську мікроплиту, накопичуючи напругу. Її раптове вивільнення викликає вибухоподібне вивільнення енергії, що зрушує морське дно.

Втім, як пояснює професорка Ліза МакНілл із Саутгемптонського університету, висота цунамі значною мірою залежить від рельєфу морського дна та узбережжя. У випадку з Камчаткою це і стало причиною мінімальних втрат.

Ці фактори, разом із заселеністю узбережжя, впливають на серйозність наслідків,

– пояснила професорка.

Чи попереджали людей про можливе явище?

За словами вчених, попередній поштовх магнітудою 7,4 стався за десять днів до сильніших. Вони могли віщувати про більшу небезпеку. Проте точний час землетрусу наука досі не в змозі передбачити.

Однак країни, що входять до зони Тихоокеанського вогняного кільця, мають системи раннього попередження. Люди в регіоні були вчасно поінформовані, що дозволило уникнути жертв.

Російські геофізики прогнозують, що афтершоки триватимуть ще кілька тижнів. Регіон перебуває під пильним наглядом.

Нагадаємо, після землетрусу місцева влада Камчатки заявила про кількох поранених. Пошкоджено також дитячий садок та кілька рибальських човнів.