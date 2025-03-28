Землетрясение разрушило "обитель королей" Мьянмы: как стихийное бедствие угрожает режиму в стране

В четверг, 27 марта, главнокомандующий боевиков Мьянмы объезжал на джипе колонны собственных солдат во время ежегодной "демонстрации военной мощи". Однако на следующий день мощное землетрясение превратило часть столицы в руины.

Речь идет о специально построенном и изолированном городе Найпьидо, название которого в переводе означает "обитель королей". Об этом сообщает Reuters, передает 24 Канал.

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"Обитель королей" разрушена

Землетрясение стало самым сильным в Мьянме за последнее столетие, унеся жизни около 2 000 человек. Топливо, медикаменты, жилье – теперь роскошь для местных, пишет Reuters.

Без электричества, воды и интернета чиновники режима работают на полянах возле руин министерства иностранных дел, тогда как жители города спят на улице, опасаясь повторных подземных толчков,

– говорится в сообщении.

Спутниковые снимки и фотографии, опубликованные местными СМИ, свидетельствуют о разрушенных больницах и государственных жилых комплексах. Пострадал и гигантский президентский дворец, на кадрах видны обломки позолоченных винтовых лестниц и люстры.

И хотя поврежденные дороги могут повлиять на логистику и развертывание войск в краткосрочной перспективе, пока не похоже, что землетрясение нанесло серьезный удар по боеспособности армии Мьянмы. Военные продолжали бомбить города даже после стихийного бедствия.

Землетрясение как "кармическое возмездие"

Интересно, что большинство населения страны – буддисты, которые приписывают землетрясению глубокое астрологическое значение. Местные военные лидеры также ориентируются на пророчества при принятии решений.

"Особо суеверный" лидер Мин Аун Хлайн рискует тем, что члены его ближайшего окружения и военная элита воспримут стихийное бедствие как "форму кармического возмездия".

Мин Аун Хлайн также знает, что это момент серьезной опасности для его режима – пострадали его собственные патронажные сети и военная элита,

– сообщили для Reuters.

Напомним, 4 марта Мин Аун Хлайн встретился с Владимиром Путиным в Кремле, назвав его "королем" и выразив поддержку так называемой "специальной военной операции" в Украине. Гость подарил президенту России старинную книгу с якобы пророчеством Будды о дружеских отношениях стран и пригласил его в Мьянму.