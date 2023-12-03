На Филиппинах произошло повторное землетрясение, цунами зафиксировали у Японии
Источник:Reuters
Уже второй день Филиппины атакуют мощные землетрясения. Также в результате первого сотрясения земной коры у берегов Японии зафиксировали цунами.
В преддверии синоптики предупреждали, что на Филиппинах волны могут превышать 3 метра, а на тихоокеанском побережье Японии цунами может достигать 1 метра. Всего зафиксировано серию из 22 землетрясений в течение одного дня.
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Землетрясения и цунами
Немецкий исследовательский центр геонаук сообщил, что в воскресенье 3 декабря в регионе Филиппинских островов в воскресенье снова произошло землетрясение. Его магнитуда достигала 6,4 балла, что немного слабее предыдущей. Землетрясение произошло на глубине 10 километров ниже поверхности Земли.
На Филиппинах идет эвакуация, однако о значительных повреждениях вследствие естественных сотрясений не зафиксировано. Власти призвали уехать людей, живущих у побережья Суригао-дель-Сур и восточных провинций Давао. Раньше там фиксировали отключение света и повреждение домов.
Также стало известно, что в результате землетрясения 2 декабря на японском острове Хачидзидзима, примерно в 290 километрах южнее Токио зафиксировали цунами.
По информации сейсмологов, волны достигали 40 сантиметров в высоту. Раньше ожидали, что они могут быть до 1 метра в высоту.
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Другие случаи землетрясений по миру
- Недавно на юго-западе Исландии землетрясение образовал огромную трещину прямо посреди улицы. Некоторые трещины приводили к смещению зданий и дорог в городе Гриндовик. Людей пришлось эвакуировать.
- Как сообщалось ранее, в западном регионе Джаджаркот в Непале на границе с Индией произошел очень мощное и разрушительное землетрясение. В результате 157 человек погибли, еще 197 пострадали.
- Также два месяца назад подземные толчки зафиксировали в Словакии. Незначительное влияние на себя ощутили и в Украине, в частности, жители Закарпатской и Львовской областей.