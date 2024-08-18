В магазинах упали телевизоры, по стенам пошли трещины: видео последствий землетрясения на Камчатке

Россияне, проживающие на Камчатке, пережили землетрясение. Сильных разрушений не было, но повреждены 22 здания, передает 24 Канал.

После мощного землетрясения на Камчатке началось сильное извержение вулкана Шивелуч. Последний раз этот вулкан извергался в 2023 году.

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Какие последствия землетрясения на Камчатке

Землетрясение магнитудой 7,0 было зарегистрировано у берегов Камчатки. Его эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Людям пришлось покидать свои дома. Предварительно никто не пострадал. Сразу после основного землетрясения жители Камчатки ощутили серию афтершоков магнитудой около 4,5,

– сообщают росСМИ.

Больше всего поражает видео с камер наблюдения в одном из домов. Заметно, что сначала толчки не очень сильные, но впоследствии вся квартира начинает шататься.

Камеры наблюдения зафиксировали землетрясение на Камчатке: смотрите видео

Также в сети есть ролик, как стихия повредила товар в магазине. Там упали телевизоры с плоским экраном, разбиты стекла.

Землетрясение нанесло ущерб на Камчатке: смотрите видео

Россияне пишут, что повреждены 22 здания, в том числе инфекционная больница и роддом. Пострадавших вроде нет, но потребуется косметический ремонт в поврежденных зданиях.

По жилым домам и офисам пошли трещины, сорвало проводные коммуникации внутри зданий. Компьютерные мониторы упали, ящики вывалились.

Последствия землетрясения на Камчатке: смотрите видео

Камчатка – сейсмически активный регион России. Там гористый рельеф и много вулканов – примерно 160. Из них действующих – три десятка. Вулкан Шивелуч – один из крупнейших на Камчатском полуострове, он достигает более трех тысяч метров.