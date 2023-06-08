Второе за месяц и самое сильное за год: на Полтавщине снова землетрясение

8 июня 2023, 15:50
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Главный центр специального контроля

Недалеко от Полтавы зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,7 по шкале Рихтера. При землетрясении некоторые местные могли заметить незначительные колебания предметов в домах.

Землетрясение, которое произошло на Полтавщине 8 июня, пока остается самым сильным за последний год. Ранее в регионе фиксировали землетрясения 26 мая и 16 января с магнитудами 3,5 и 2,7 балла соответственно.

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Что известно о землетрясении в Полтавской области

Зафиксировали природное явление в 10:23 утра 8 июня. Источник землетрясения расположен в 26 километрах от областного центра. Сильнее всего его могли почувствовать жители Карловки.

По классификации землетрясений оно ощутимо. Колебания, которые оно вызвало, можно сравнить с сотрясением, образованным легким грузовиком. Легче всего заметить эти колебания в помещении.

Где расположен источник землетрясения на карте

Землетрясение ощущается немногими людьми, находящимися внутри помещения; под открытым небом – только в благоприятных условиях,
– сообщили в центре.

Местных жителей, заметивших землетрясение, в центре призвали оставить сообщение об ощущениях для уточнения энергетических параметров явления.

Другие землетрясения в Украине: последние новости

  • В конце апреля землетрясение зафиксировали также неподалеку от Яремче. По классификации оно было "чуть ощутимым", а по шкале Рихтера имело магнитуду 2,2.
  • В начале апреля землетрясение сейсмологи зафиксировали и в Закарпатье, рядом с Мукачево. Колебания не нанесли вреда людям и были едва ощутимы.
  • Еще одно землетрясение в Закарпатье заметили 14 апреля. Оно случилось неподалеку от Иршавы, на глубине 7 км.
Автор: Марина Блохіна