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24 Канал Новости Украины Вблизи Полтавы произошло землетрясение: где фиксировали толчки
1 июля, 10:51
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Вблизи Полтавы произошло землетрясение: где фиксировали толчки

Дарья Смородская
Основні тези
  • На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 на глубине 7 километров.
  • Это уже третье землетрясение в этом году в регионе, предыдущие были зафиксированы в феврале возле сел Браилки и Решетиловка.

На Полтавщине снова произошло землетрясение. Для людей толчки были незаметны из-за невысокой магнитуды.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

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Что известно о землетрясении на Полтавщине

В ночь на вторник, 1 июля, фиксировались подземные толчки в Полтавском районе. Эта зона в области является сейсмически активной, поэтому уже третий раз за год здесь происходит землетрясение.

На этот раз толчки были в районе села Карпуси. Их магнитуда составляла 3,1 балла по шкале Рихтера. Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

Если жители чувствовали подземные толчки, об этом просят сообщать. Стоит отметить время, место и ориентировочное время ощущения землетрясения.

Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение о ваших ощущениях по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения, 
– говорится в сообщении.

Землетрясение такой же силы произошло в феврале возле села Браилки Полтавского района. Тогда толчки зафиксировали после полуночи 16 февраля на глубине 2 километра.

А 1 февраля землетрясение ощущали в Полтаве. Оно произошло между областным центром и селом Решетиловка. Толчки вызвали дрожание мебели в многоэтажках.