Полтавскую область всколыхнуло землетрясение: какова была магнитуда

В Полтавской области утром 15 августа зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,4 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Что известно о землетрясении?

Землетрясение было зарегистрировано 15 августа в 06:33:19 по киевскому времени. Эпицентр подземных толчков находился на территории Полтавской области в селе Покровская Багачка. Специалисты определили его координаты:

широта – 49,87° северной широты;

долгота – 33,19° восточной долготы.

Землетрясение в Полтавской области: смотрите на карте

Глубина очага землетрясения составила 3 километра. Магнитуда составила 2,4 по шкале Рихтера. По классификации Главного центра специального контроля, такое землетрясение относится к неощутимым.

То есть подземные толчки такой силы, как правило, не должны ощущаться людьми, хотя их наличие могут фиксировать специальные сейсмологические приборы.

Если вы находились в районе Полтавской области и почувствовали их, специалисты призывают сообщить об этом в Главный центр специального контроля. Это поможет дополнить данные о землетрясении и точнее определить его характеристики.

Что еще сегодня фиксировали землетрясения?

В Индонезии утром 15 августа произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого находился у побережья восточной части страны на глубине около 15 километров. Подземные толчки длились около минуты и ощущались в Восточной и Западной Нуса-Тенгаре, а также в некоторых районах Южного Сулавеси.

В результате обрушения зданий погибли люди, которые во время землетрясения находились внутри своих домов, также есть пострадавшие. В городах Сикка и Нагекео зафиксировали повреждения жилых домов и государственных учреждений, пробки на дорогах и перебои с электроснабжением.

Из-за стихийного бедствия около 2 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, а после основного толчка в регионе также были зафиксированы афтершоки. После землетрясения в нескольких районах возникли волны высотой менее одного метра, однако объявленное предупреждение о цунами отменили примерно через три часа.

Утром 15 августа на юге Испании, в районе Гранады, произошло землетрясение магнитудой 5. Подземные толчки повредили дома и автомобили, а спасателям пришлось вытаскивать нескольких человек из разрушенных зданий.

О пострадавших пока не сообщается. Вице-президент правительства Андалусии Антонио Санс Кабелло призвал жителей сохранять спокойствие, избегать поврежденных зданий и держаться подальше от фасадов, балконов, карнизов и стен, которые могут обрушиться.