Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про землетрус?

Землетрус зареєстрували 15 серпня о 06:33:19 за київським часом. Джерело підземних поштовхів розташовувалося на території Полтавської області. Фахівці визначили його координати:

широта – 49,87° північної широти;

довгота – 33,19° східної довготи.

Глибина джерела землетрусу становила 3 кілометри. Магнітуда склала 2,4 за шкалою Ріхтера. За класифікацією Головного центру спеціального контролю, такий землетрус належить до невідчутних.

Тобто підземні поштовхи цієї сили, як правило, не повинні відчуватися людьми, хоча їх наявність можуть фіксувати спеціальні сейсмологічні прилади.

Якщо ви перебували в районі Полтавщини та відчули їх, фахівці закликають повідомити про це Головному центру спеціального контролю. Це допоможе доповнити дані про землетрус і точніше визначити його характеристики.

Де ще сьогодні фіксували землетруси?

В Індонезії вранці 15 серпня стався потужний землетрус магнітудою 7,7, епіцентр якого розташовувався біля узбережжя східної частини країни на глибині близько 15 кілометрів. Підземні поштовхи тривали близько хвилини та відчувалися у Східній і Західній Нуса-Тенгарі, а також у частинах Південного Сулавесі.

Внаслідок руйнування будівель загинули люди, які під час землетрусу перебували всередині своїх будинків, також є постраждалі. У містах Сікка та Нагекео зафіксували пошкодження житлових будинків і державних установ, затори на дорогах та перебої з електропостачанням.

Через стихійне лихо близько 2 тисяч людей були змушені евакуюватися, а після основного поштовху в регіоні також зафіксували афтершоки. Після землетрусу в кількох районах виникли хвилі заввишки менш як один метр, однак оголошене попередження про цунамі скасували приблизно через три години.

Вранці 15 серпня на півдні Іспанії, у районі Гранади, стався землетрус магнітудою 5. Підземні поштовхи пошкодили будинки та автомобілі, а рятувальникам довелося визволяти кількох людей зі зруйнованих будівель.

Про постраждалих наразі не повідомляється. Віцепрезидент уряду Андалусії Антоніо Санс Кабелло закликав жителів зберігати спокій, уникати пошкоджених будівель та триматися подалі від фасадів, балконів, карнизів і стін, які можуть обвалитися.