Украинцы почувствовали землетрясение, которое произошло в Румынии: нанесло ли оно ущерб

На территории Румынии произошло землетрясение с магнитудой 4,6. Его последствия ощутили в украинском Измаиле.

4 декабря в полночь по киевскому времени на территории Румынии, возле гор Вранча, произошло землетрясение с магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера). Эпицентр земельных толчков был в 134 километрах от Украины, поэтому некоторые жители города Измаил могли испытать незначительные колебания.

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Есть ли угроза для Украины

В Главном центре специального контроля отмечают, что землетрясение не угрожает населению. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Ранее землетрясение в районе гор Вранча также было зарегистрировано 26 ноября 2023 года.

Что такое зона Вранча Зона Вранча считается одним из самых больших сейсмических узлов Европы. Там сосредоточены очаги многих землетрясений с максимальной магнитудой 8,3. Так, они могут распространяться на значительное расстояние, что представляет угрозу для зданий на территории Юго-Западной Украины.

Землетрясения в других регионах