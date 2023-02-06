Турки не сделали достаточно: сейсмолог объяснил, как можно было бы предотвратить последствия землетрясения

На территории Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого пострадали люди. Впоследствии ситуацию прокомментировали специалисты, отметив, что власти страны сделали недостаточно для того, чтобы подготовиться к этому стихийному явлению.

Известно, что это землетрясение произошло утром 6 февраля сразу в нескольких населенных пунктах в разных провинциях Турции – в частности, Кахраманмараш, Хатай и Османие. Заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера в комментарии 24 Каналу констатировал, что власти должным образом не подготовились к колебаниям земной поверхности.

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Катастрофических последствий можно было бы избежать

По словам сейсмолога, катастрофических последствий этого стихийного явления можно было бы избежать. Это произошло бы в том случае, если бы власть к этому заранее подготовилась и дала указания по строительству домов еще на начальном этапе этого процесса.

Землетрясения, встречающиеся в определенных зонах, проявляются на конкретной площадке практически одинаково. Когда у нас есть информация, как будет колебаться площадка в таком случае, нам нужно спроектировать дом, в котором не будут возникать волны, резонирующие с этими волнами от очагов землетрясений,

– сказал Кендзера.

Собственно, землетрясения частенько происходят в определенных регионах, однако если об этом думать заранее, то можно строить такие сейсмостойкие сооружения, которые не будут разрушаться во время сильных колебаний.

Землетрясение в Турции: важное

Иностранные СМИ проанализировали, почему землетрясение в Турции было столь разрушительным. Собственно, не всегда строители соблюдали все нормы при возведении многоэтажек.

Известно, что несколько сильных сейсмических волн унесли жизни около 2 тысяч человек. Также следует упомянуть еще о более чем 7 тысячах раненых в одной только Турции.

Заметим, что, кроме того, землетрясение произошло в Сирии и Казахстане. Таких мощных колебаний не было за последние 100 лет в этом регионе.

По словам специалиста, конечный итог такой халатности со стороны властей – отбрасывание чуть ли не на 10 лет развития турецких провинций, в которых произошло землетрясение и разрушило дома.