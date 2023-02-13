175 часов после землетрясения: в Турции из-под завалов достали маму с двумя детьми

Женщина и дети чудом выжили. Соответствующее видео спасения уже распространилось по сети, информирует 24 Канал.

Важно В Турции собака принесла кусок хлеба на руины дома, под которыми его хозяин

Землетрясение коснулось и Хатая. Спустя 175 часов после трагедии из-под завалов разрушенного дома спасатели достали мать с двумя детьми.

К счастью, они остались живыми. Женщину с детьми передали медикам на осмотр.

По состоянию на утро 13 февраля количество погибших в Турции и Сирии достигло не менее 34 179 человек.

Турецкий координационный центр по чрезвычайным ситуациям (SAKOM) сообщил, что число погибших в Турции составляет 29 605 человек.

Подтвержденное количество погибших в Сирии составляет 4 574 человека. Из них – 3 160 человек в контролируемых оппозицией частях северо-западной Сирии, еще 1 414 смертей – в контролируемых правительством частях страны.

Кстати, ранее в провинции Хатай, что на юге Турции, спасли из-под завалов 10-летнюю девочку спустя 147 часов после разрушительного землетрясения.