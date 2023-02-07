"Папа здесь, не бойся": щемящие кадры спасения ребенка в Турции

7 февраля 2023, 15:56
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Источник:

Sky News

В Турции спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов и доставать оттуда людей. Так, они спасли маленькую девочку.

Момент спасения малышки видел ее отец. К счастью, девочка чудом выжила.

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Как в Турции спасали ребенка

На опубликованном видео можно увидеть, как отец говорит своей маленькой дочери Нур: "Папа здесь, не бойся". В этот момент спасатели продирались через большие камни, чтобы вытащить из-под завалов ребенка.

Также волонтеры Сирийской гражданской обороны сказали девочке посмотреть на своего папу, когда они осторожно доставали ее из-под обломков.

В результате землетрясения и падения дома, в котором находилась Нур, ее тело и лицо были покрыты пылью. Малышка чудом осталась жива.

Спасение девочки в Турции: смотрите видео

Мощные землетрясения в Турции и Сирии: последние новости

  • В 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, на 3 месяца будет применено чрезвычайное положение.

  • В настоящее время 53 317 спасателей работают в зоне завалов, и их количество увеличивается с каждым часом благодаря дополнительным командам, прибывающим из-за границы.

  • Эрдоган заявил, что по состоянию на 7 февраля уже известно о гибели 3 549 человек.

  • Министр окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Мурат Курум заявил, что землетрясение повлияло на 16% населения Турции. По его словам, если взглянуть на количество населения, то это землетрясение оказало непосредственное влияние на 13,5 миллионов жителей Турции.

  • Кстати, ВОЗ заявила, что почти 23 миллиона человек могут пострадать от мощного землетрясения, произошедшего на юге Турции.

  • Отметим, что после землетрясений в Турции и Сирии люди почувствовали уже почти 300 афтершоков. Все эти толчки были магнитудой 4 или более.

Автор: Софія Ковнір