"Папа здесь, не бойся": щемящие кадры спасения ребенка в Турции

В Турции спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов и доставать оттуда людей. Так, они спасли маленькую девочку.

Момент спасения малышки видел ее отец. К счастью, девочка чудом выжила.

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Как в Турции спасали ребенка

На опубликованном видео можно увидеть, как отец говорит своей маленькой дочери Нур: "Папа здесь, не бойся". В этот момент спасатели продирались через большие камни, чтобы вытащить из-под завалов ребенка.

Также волонтеры Сирийской гражданской обороны сказали девочке посмотреть на своего папу, когда они осторожно доставали ее из-под обломков.

В результате землетрясения и падения дома, в котором находилась Нур, ее тело и лицо были покрыты пылью. Малышка чудом осталась жива.

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