Дважды через два дня: Грузию снова всколыхнуло землетрясение

В Грузии 12 февраля в 12:07 по местному времени снова зафиксировали землетрясение. Это уже второй раз за последние двое суток.

В течение нескольких дней на планете зафиксировали сотни землетрясений. Трагедия всколыхнула Турцию и Сирию. Количество жертв уже превысила 33 тысячи. Кроме того, есть десятки тысяч пострадавших.

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Землетрясения в Грузии – главное

Сейсмические активности в последние дни также фиксируют в Грузии. В частности, 12 февраля там было зафиксировано землетрясение вблизи села Гоми. Информации о пострадавших, к счастью, нет.

Накануне в Грузии также произошло землетрясение. Национальный центр сейсмического мониторинга сообщил, что толчки произошли в 7 километрах от Озургети, в деревне Вакиджвари.

Людей призывают быть осторожными и соблюдать правила, которые помогут спастись во время землетрясения. В частности, просят фиксировать номера, куда можно позвонить в случае угрозы, а также – обустроить свою квартиру.