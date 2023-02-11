Запад Грузии сотрясло землетрясение: что известно о последствиях

После разрушительного землетрясения в Турции и Сирии еще одно землетрясение всколыхнуло Запад Грузии. Однако оно не было столь мощным, как в этих странах.

Что известно о землетрясении

Как сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга, магнитуда землетрясения составила 4,3. А произошло оно в 7 километрах от Озургети, в деревне Вакиджвари.

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Также иностранные СМИ сообщают, что подземные толчки были зафиксированы в 19:33 по тбилисскому времени (17:33 по Киеву). Очаг землетрясения залегала на глубине 4,96 км.

К счастью, сведений ни о пострадавших, ни о разрушениях не поступало.

Как уберечь свою жизнь во время землетрясения

Землетрясение – это не то явление, которое можно предупредить, а лишь предсказать. Поэтому существует целая система мер при чрезвычайной ситуации, которые нужно учитывать. Рекомендуют, в частности:

не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое повышение;

заранее зафиксировать телефоны, куда можно позвонить;

не выбегать на лестничные площадки или заходить в лифт, ведь это зона повышенного риска.



Что делать во время землетрясения / Инфографика 24 Канала

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