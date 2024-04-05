Самое сильное за последние 40 лет: в Нью-Йорке произошло мощное землетрясение

Северо-восток США сегодня вечером содрогался от грозных толчков. Дома "шатались" в нескольких американских штатах. Очень сильно природное явление ощущалось в Нью-Йорке

Первое сообщение о дрожании зданий в Нью-Йорке спасатели получили в 10:30 по местному времени (17:30 – по киевскому). Толчки ощущались в городе и окрестностях.

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Впервые за 40 лет

Это землетрясение уже называют самым мощным за последние десятилетия. Его магнитуда составляет 4,8 балла.

Как сообщает местная геологическая служба, очаг землетрясения расположен вблизи станции Вайтхаус, штат Нью-Джерси, в 64 километрах на запад от Нью-Йорка. Недалеко также проходит граница с Ливаном.

Кроме, штата Нью-Йорк, толчки были ощутимы по всей территории штатов Коннектикут и Пенсильвания.

Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гочул отметила серьезность сегодняшнего землетрясения, но отметила, что "опасных для жизни ситуаций" пока не обнаружено, а ее команда занимается проверкой инфраструктуры штата.

Трясло во время заседания Совбеза

В сети также появилось видео, как землетрясение на мгновение прервало заседание Совбеза ООН.

Как реагировали на землетрясение чиновники в ООН: видео NBC New York

"Я начал сходить с ума"

Корреспондентку Би-би-си в Нью-Йорке Наду Тауфик землетрясение застало в офисе на 18-м этаже в нижнем Манхэттене. Через несколько минут после того, как здание начало раскачиваться, журналистке начали писать ее друзья и знакомые. Ее невестка, живущая в центре Нью-Джерси, сказала, что ей показалось, будто в ее дом врезался огромный грузовик.

А подруга рассказала, что чувствовала сильную тряску в течение 20 секунд.

Еще один житель Нью-Йорка Элайджа Вестбрук вот так рассказывает о пережитом: "Я лежал в своей кровати, и весь мой многоквартирный дом начал трястись. Я начал сходить с ума".

Ранее в штате Нью-Йорк уже случались сильные землетрясения. В прошлом году в Буффало были зафиксированы толчки магнитудой 3,8. Впрочем, такого масштаба, как теперешний, землетрясений давно не было. Последний раз такое случалось в 1983 году. Тогда произошло землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Ньюкомбе на севере штата Нью-Йорк.

Напомним, 3 апреля произошло сильнейшее за последние 25 лет землетрясение на острове Тайвань По разным сообщениям, его магнитуда была 7,2 – 7,7.

4 апреля землетрясение магнитудой 6,0 всколыхнуло Японию.