На Полтавщине произошло землетрясение

В Полтавской области произошло землетрясение. Его эпицентр был в районе села Васьки, Полтавского района, Полтавской области.

24 Канал пишет со ссылкой на Главный центр специального контроля, что землетрясение зарегистрировали 9 ноября 2024 года.

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Что известно о землетрясении на Полтавщине

09 ноября 2024 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Васьки, Полтавского района, Полтавской области, магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера), на глубине 8 километров,

– заявили в центре.

Они уточнили, что по классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым.

В Главном центре специального контроля объяснили, что колебания ощущались только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно – на верхних этажах.



Землетрясение в Полтавской области / скриншот с сайта центра

Кстати, ночью 1 марта в Полтавской области было землетрясение магнитудой 3,6. Его эпицентр зафиксировали в селе Бузиновщина Решетиловского района.