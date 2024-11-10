24 Канал пише з посиланням на Головний центр спеціального контролю, що землетрус зареєстрували 9 листопада 2024 року.
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Що відомо про землетрус на Полтавщині
09 листопада 2024 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Васьки, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 кілометрів,
– заявили в центрі.
Вони уточнили, що за класифікацією землетрусів він належить до ледве відчутних.
У Головному центрі спеціального контролю пояснили, що коливання відчувались тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо – на верхніх поверхах.
Землетрус в Полтавській області / скриншот з сайту центру
До речі, вночі 1 березні у Полтавській області був землетрус магнітудою 3,6. Його епіцентр зафіксували у селі Бузинівщина Решетилівському районі.