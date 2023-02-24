Не прошло и дня: в Турции зафиксировали новое землетрясение

В Турции в очередной раз зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 4,3. Толчки почувствовали 24 февраля в центральной части государства, в провинции Коньи.

Случилось это около 17:00 по местному времени. При этом очаг землетрясения был зафиксирован на глубине около 7 километров от земли.

Достойно внимания Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до более 49 тысяч

Последствия нового землетрясения

Сообщается, что сила толчков составила 4,3. А почувствовали их в городе Эрегли, который стал эпицентром происшествия.

К счастью, на этот раз сообщений о разрушениях и жертвах в результате чрезвычайной ситуации не поступало. Однако на местах производится сканирование.

Скорее поправляйтесь, наши сограждане, почувствовавшие землетрясение,

– написали в Губернаторстве Коньи.

Предыдущее землетрясение не прошло без последствий

Отметим, что 23 февраля в Турции произошло землетрясение в одном из наиболее пострадавших от предыдущих землетрясений регионов – в Хатае. Его почувствовали прилегающие к Хатаю провинции.

Эти подземные толчки разрушили несколько домов в провинции, однако конкретные данные не сообщались. К счастью, по предварительным данным, не было информации о жертвах или пострадавших.

Землетрясения в Турции