Чеченские подразделения сейчас "спасатели" в Турции, а могут оказаться в Кишиневе, – Данилов

Россия направила на место землетрясений в Турции кадыровцев. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, они могут оказаться и в Кишиневе.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Кадыровцы могут оказаться в Молдове

Данилов отметил, что некоторые из оккупантов, которые 24 февраля 2022 года были в составе так называемой чеченской группировки на территории Украины, по состоянию на сегодняшний день находятся в совсем другой точке мира.

Они сегодня работают "спасателями" в Турции. Я хочу сказать, что очень внимательно мы отслеживаем эту ситуацию, чтобы эти "спасатели" не оказались в Кишиневе,

– отметил секретарь СНБО.

По его словам, Украина знает данные этих "спасателей", ведь их в свое время очень тщательно отслеживали.

Землетрясения в Турции и Сирии: коротко

Турцию и Сирию 6 февраля потрясли мощные землетрясения. Число жертв до сих пор постоянно растет.

После землетрясений люди почувствовали уже почти 300 афтершоков, которые имели меньшую магнитуду

Стихия оказала непосредственное влияние на 13,5 миллионов жителей Турции. Здания, повредившиеся после первого землетрясения, после второго оказались в состоянии сноса.

В 10 провинциях на 3 месяца введут из-за этого чрезвычайное положение.

Спасатели продолжают находить людей, которым удалось выжить. В частности, 10 февраля из-под завалов в Искендеруне вытащили украинку с маленьким сыном.

Также в турецком городе Газиантепи спасли беременную женщину и ее дочь. Запад Кая с 6-летней дочерью Кюбру провели под обломками здания 115 часов.