Чеченские подразделения сейчас "спасатели" в Турции, а могут оказаться в Кишиневе, – Данилов
Россия направила на место землетрясений в Турции кадыровцев. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, они могут оказаться и в Кишиневе.
Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Кадыровцы могут оказаться в Молдове
Данилов отметил, что некоторые из оккупантов, которые 24 февраля 2022 года были в составе так называемой чеченской группировки на территории Украины, по состоянию на сегодняшний день находятся в совсем другой точке мира.
Они сегодня работают "спасателями" в Турции. Я хочу сказать, что очень внимательно мы отслеживаем эту ситуацию, чтобы эти "спасатели" не оказались в Кишиневе,
– отметил секретарь СНБО.
По его словам, Украина знает данные этих "спасателей", ведь их в свое время очень тщательно отслеживали.Обратите внимание! В команду россиян, которых отправили в Турцию, вошел кадыровский спецназовец Даниил Мартынов. Он в начале полномасштабного вторжения России в Украину курировал деятельность чеченских группировок в Киевской области. По данным источников 24 Канала в разведке, настоящей задачей Мартынова может быть убийство кого-то из чеченских лидеров, получивших убежище в Турции, или охота за местными чиновниками, влияющими на поддержку нашего государства.
Землетрясения в Турции и Сирии: коротко
- Турцию и Сирию 6 февраля потрясли мощные землетрясения. Число жертв до сих пор постоянно растет.
- После землетрясений люди почувствовали уже почти 300 афтершоков, которые имели меньшую магнитуду
- Стихия оказала непосредственное влияние на 13,5 миллионов жителей Турции. Здания, повредившиеся после первого землетрясения, после второго оказались в состоянии сноса.
- В 10 провинциях на 3 месяца введут из-за этого чрезвычайное положение.
- Спасатели продолжают находить людей, которым удалось выжить. В частности, 10 февраля из-под завалов в Искендеруне вытащили украинку с маленьким сыном.
- Также в турецком городе Газиантепи спасли беременную женщину и ее дочь. Запад Кая с 6-летней дочерью Кюбру провели под обломками здания 115 часов.