Пробыла 147 часов под завалами: в Турции после землетрясения спасли 10-летнюю девочку

В Турции спасатели продолжают извлекать из-под завалов людей. Некоторые из них находились под руинами более 140 часов.

В провинции Хатай на юге Турции спасли из-под завалов 10-летнюю девочку через 147 часов после разрушительного землетрясения, произошедшего в понедельник, 6 февраля.

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Спасательно-поисковые работы продолжаются

На видео видно, как поисково-спасательные команды вытаскивают девочку Куди из-под завалов и транспортируют ее на носилках.

Куди – наша любимая. Любимая Куди,

– говорит человек на видео.

Спасателям удалось спасти 10-летнюю девочку: смотрите видео

В той же провинции спасли 35-летнего мужчину Мустафу Сарыгюль. Спустя 149 часов после землетрясения его обнаружили среди развалин шестиэтажного жилого дома.

Поисково-спасательные группы, а также военнослужащие и члены румынской поисково-спасательной группы пять часов работали над спасением мужчины.

Трогательные истории спасения

Мерве и Ирем – две сестры, оказавшиеся под завалами собственного дома в результате смертоносного землетрясения, пробыли там два дня, но им казалось, что вечность. Они были спасены благодаря невероятной работе спасателей. Читайте историю по ссылке.

Также спасателям удалось спасти 9-летнего мальчика, находившегося под завалами 5 дней. Все это время ребенок ожидал спасения на руках у матери. Мальчик получил переохлаждение и обезвоживание. Кроме того, у него зафиксированы травмы. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Кроме того, СМИ рассказали щемящую историю спасения 13-летнего мальчика. В течение 55 часов он держал на руках своего любимца – волнистого попугая. Когда спасенный мальчик увидел свою тетю, он передал ей птицу. О попугае уже заботятся. Его накормили хлебом и дали воды.