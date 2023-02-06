Разрушены целые кварталы: ужасные кадры последствий землетрясения в Турции

Землетрясения в Турции разрушили сотни домов и унесли жизни или здоровья более 10 тысяч человек. Беда в стране разрушила целые кварталы, пока люди спали в ночь на 6 февраля.

К сожалению, в результате землетрясения одна из многоэтажек упала в Турции в прямом эфире. Кроме того, в течение дня 6 февраля в стране зафиксировали серию новых мощных толчков.

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В Турции разрушены целые кварталы

Журналисты показали фотографии с улиц города Искендерун в провинции Хатай. Фото после землетрясения они сравнили с кадрами, запечатленными на Google Maps.



Как выглядели улицы города до и после землетрясения



Землетрясение разрушило чуть ли не целые кварталы в городах

Как выглядит улица в Искендеруне после землетрясения: смотрите видео

Последствия трагического землетрясения в Турции и Сирии