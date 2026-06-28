Почти 3 суток ждал помощи: в Венесуэле из-под завалов спасли 11-летнего мальчика
К ликвидации последствий мощного землетрясения в Венесуэле присоединились и колумбийские спасатели. Они нашли и извлекли из-под завалов 11-летнего мальчика, который провёл там около 70 часов.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Колумбии.
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Что известно о спасении ребенка?
Операцию по спасению мальчика провели сотрудники Национальной службы Боготы (Колумбия). В колумбийском оборонном ведомстве отметили, что этот случай успешного спасения вселяет надежду на обнаружение других людей, которые могут оставаться живыми под завалами разрушенных зданий.
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В Венесуэле продолжаются масштабные поисково-спасательные операции. В страну уже прибыли более 1 600 иностранных специалистов, которые совместно с местными службами и волонтерами непрерывно расчищают обломки разрушенных бетонных конструкций в пострадавших населенных пунктах.
Как землетрясение потрясло Венесуэлу?
В Венесуэле 24 июня зафиксировали серию мощных землетрясений: сначала произошел толчок магнитудой 7,2 вблизи Сан-Фелипе, а уже через 40 секунд – ещё более сильный, 7,5, с эпицентром примерно в 23 километрах от Юмаре.
По состоянию на 27 июня сообщается как минимум о 1430 погибших и около 3360 раненых. Власти также заявляют о сотнях пропавших без вести и людях, которые могут оставаться под завалами, тогда как оппозиционные источники называют значительно более высокие цифры. По оценкам USGS, число погибших может превысить 10 тысяч.