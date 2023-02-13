Возле побережья Фукусимы и в России произошло сильное землетрясение
Источник:NHK
В префектуре Фукусима произошло мощное землетрясение. Также мощные толчки зафиксировали в России.
Толчки в Японии зафиксировали около 10 утра. Его ориентировочная магнитуда 4,9.
Важно В Турции оценили ущерб от разрушительного землетрясения
Возле Фукусимы произошло землетрясение
Как стало известно, 13 февраля в префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение с сейсмической интенсивностью 3.
Толчки наблюдались в городах Сома и Куними в префектуре Фукусима, а также в городе Исиномаки в префектуре Мияги,
– говорится в местных изданиях.
Кроме того, толчки 2 и 1 балла наблюдались в разных частях Тохоку и Канто.
Согласно наблюдениям Японского метеорологического агентства, эпицентр находился возле побережья префектуры Фукусима, на глубине 60 километров и ориентировочной магнитудой 4,9.
Землетрясение в России
Российские СМИ сообщили, что также сегодня зафиксировали землетрясение возле Курильских островов. Его магнитуда – 5,8.
Кстати, Курильские острова административно являются частью Сахалинской области России.
Другие мощные землетрясения в мире
- В Грузии 12 февраля в 12:07 по местному времени снова зафиксировали землетрясение. Это – уже второй раз за двое суток.
Накануне в Грузии также произошло землетрясение. Национальный центр сейсмического мониторинга сообщил, что толчки произошли в 7 километрах от Озургети, в деревне Вакиджвари.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Через 10 минут после первого толчка был зафиксирован еще один – магнитудой 6,3.
Подземные толчки ощутили и на северо-востоке Сирии. Число погибших и раненых в обеих странах растет ежеминутно, спасательно-поисковые работы продолжаются.
По состоянию на утро 13 февраля число погибших в Турции и Сирии достигло по меньшей мере 34 179 человек.
Турецкий координационный центр по чрезвычайным ситуациям (SAKOM) сообщил, что число погибших в Турции составляет 29 605 человек.
Подтвержденное количество погибших в Сирии составляет 4 574 человека. Из них – 3 160 человек в контролируемых оппозицией частях северо-западной Сирии, еще 1 414 смертей – в контролируемых правительством частях страны.