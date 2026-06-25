Смертоносные землетрясения потрясли Венесуэлу: уже десятки погибших и более 700 раненых

В среду, 24 июня, Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения. В результате стихийного бедствия есть сотни пострадавших и десятки погибших.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Каковы последствия землетрясения в Венесуэле?

В Венесуэле зафиксирована серия мощных землетрясений. Сначала произошло землетрясение магнитудой 7,2 вблизи Сан-Фелипе, после чего уже через 40 секунд произошло более сильное землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился примерно в 23 километрах к юго-востоку от Юмаре.

По данным временного лидера Венесуэлы Делси Родригес, в результате стихийного бедствия погибли 32 человека, ещё 700 получили ранения.

В то же время лидер отметила, что предварительные данные не включают жертв в штате Ла-Гуайра, вблизи Каракаса и в аэропорту города, который пострадал больше всего.

Десятки зданий обрушились, и сейчас мы ведем очень интенсивные спасательные работы, чтобы спасти столько жизней, сколько нам позволит Бог,

– сказала она.

Также Родригес добавила, что ситуация является настоящей трагедией, и выразила соболезнования и поддержку семьям погибших, которые переживают тяжелые часы утраты.

Кроме того, она сообщила, что спасательные бригады из других стран прибудут в ближайшее время, и поблагодарила мировых лидеров, в частности Дональда Трампа, за поддержку.

Сколько ещё жертв может быть?

По данным Геологической службы США (USGS), обновленное моделирование последствий землетрясения снизило вероятность самых худших сценариев, однако риски остаются высокими.

Согласно оценкам, вероятность гибели от 1 000 до 10 000 человек составляет 39%, а от 10 000 до 100 000 – 37%. Ранее модели показывали еще более высокие риски массовых жертв, в частности 30% вероятность того, что число погибших превысит 100 000, а в 44% случаев – от 10 000 до 100 000.

Также USGS оценивает возможные экономические потери на уровне от 1% до 4% ВВП Венесуэлы. Эти данные основаны на системе PAGER, которая используется для оперативной оценки последствий землетрясений и прогнозирования масштабов разрушений и потерь.

В США отреагировали на смертоносное землетрясение

Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагические события, потрясшие Венесуэлу. В своей социальной сетиTruth Social он написал, что готов оказать помощь стране после двух мощных землетрясений.

Два крупных землетрясения, которые только что потрясли великий народ Венесуэлы, были масштабными и привели к огромному количеству смертей,

– отметил Трамп.

Соединенные Штаты "готовы, желают и способны помочь", добавил он.

Президент сообщил, что поручил всем правительственным ведомствам подготовиться к оперативному реагированию на ситуацию. Он также отметил, что страна будет поддерживать своих новых партнеров, добавив, что первые сообщения неутешительны.

Впоследствии Государственный департамент США заявил, что страна уже развернула команду реагирования на стихийные бедствия и специальную группу для координации оказания критически важной помощи.

В ведомстве также отметили, что в сотрудничестве с временным правительством Венесуэлы США направят поисково-спасательные бригады, медицинские средства и гуманитарные ресурсы, чтобы оказать поддержку пострадавшим в первые дни после катастрофы.

Отметим, что последним значительным сейсмическим событием в Венесуэле было землетрясение 21 августа 2018 года. Оно произошло у северного побережья страны (в районе Карупано, штат Сукре) и имело магнитуду 7,3.

Также Геологическая служба США сообщила, что в 1812 году в городах Мерида и Каракас произошло мощное землетрясение – тогда оно привело к масштабным разрушениям, погибло около 30 000 человек.