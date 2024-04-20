Сколько ракет С-200 имеет Украина: полковник запаса назвал вероятное количество
19 апреля Россия в очередной раз осуществляла ракетную атаку по территории Украины. В частности, со стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, украинским Силам обороны удалось его перехватить и ликвидировать в воздухе.
Впоследствии самолет упал на просторах Ставропольского края, что в России. В ГУР рассказали, что уничтожить бомбардировщик удалось на расстоянии более 300 километров от границы и помогла в этом зенитно-ракетная установка С-200. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, сколько таких ракет может быть у нашего государства.
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Адские С-200
С-200 – это старая ракета, которой более полусотни лет, подчеркнул он. В свое время такого оружия было сделано достаточно. Впрочем, в 2013 году С-200 сняли с боевого дежурства, но не успели уничтожить. Поэтому они есть и их сотни.
"Есть модификации – С-200В "Вега", базовая модификация. Их было много изготовлено. И эти ракеты можно модернизировать, для этого есть возможности", – заметил Свитан.
Более того – ракеты С-200 имеют страны, ранее содружественные с Советским Союзом. Они продавались и находились на большой дальности.
"Чуть ли не на каждом континенте они есть, может, кроме Австралии. Их можно закупить. Если они прошли модернизацию и бьют больше чем на 300 километров, то это очень мощное оружие. Россияне только там авиационные 300-километровые ракеты поставили на дежурство", – добавил военный эксперт.
Оружие для Украины: последние новости
- Украина очень ожидает пакет помощи от США. За него могут проголосовать уже к вечеру 20 апреля.
- Тем временем страны НАТО 19 апреля проголосовали за поставку Киеву больше систем противовоздушной обороны. Такое решение приняли на заседании Совета Украина – НАТО.
- Германия также в ближайшие дни может передать Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Это самая современная система ПВО, которая нужна в каждом городе.