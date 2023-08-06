Направлялись в украинский порт: в Молдове сошли с рельсов 6 вагонов с зерном

Сразу шесть вагонов с зерном сошли с рельсов 5 августа. Поезд шел к Рени.

По предварительным данным, причиной аварии стала сильная жара. Рельсы потеряли прочность из-за чрезвычайно высокой температуры.

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Вагоны сошли с рельсов из-за жары

В железной дороге Молдовы рассказали, что поезд из 61 вагона находился на участке линии Кульма-Чадир-Лунга и направлялся в Рени – украинский транспортный узел на Дунае. Как вдруг шесть вагонов сошли с рельсов.

Предварительная причина аварии – чрезвычайно высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность,

– отметили в железной дороге.

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Обратите внимание! После того как Кремль заявил о прекращение зерновой сделки, российские террористы постоянно обстреливают портовую инфраструктуру. Так, только за первые 9 дней после заявления враг уничтожил 180 тысяч тонн украинского зерна, а еще 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 судов.

Кроме того, в ночь на 2 августа оккупанты атаковали Измаил. В частности, элеватор и зерновые ангары. Повреждено еще почти 40 тысяч тонн зерна.