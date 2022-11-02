За всю историю не было таких клоунов, как Путин, – Арестович о заявлениях Кремля о зерновом соглашении

Путин каждый раз выдает все более абсурдные заявления. Вот и в этот раз, говоря о зерновом соглашении, кремлевский диктатор еще раз показал, что он просто самый большой клоун в истории.

Такое мнение 24 канала озвучил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович. Ранее сообщалось о том, что будет делать Россия после того, как Украина, Турция и ООН приостановили экспорт зерна .

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Путин – самый большой клоун в истории

Арестович рассказал, что Путин выдал еще одно абсурдное заявление. Диктатор сказал: "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота". Армия-агрессор требует безопасности на чужой территории.

Гитлер требует обеспечить безопасность группы армий "Центр", иначе он не воюет, не играет со Сталиным. Или безопасность подлодок в Атлантическом океане, которые нападают на конвои. За всю историю войн не было таких смешных клоунов, с которым мы сейчас имеем дело,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

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Он продолжил, что Россия не играет никакой роли в зерновом соглашении. Она только создает риски и угрозы в Черном море. Если кораблям с зерном будет хотя бы небольшая угроза, мир сразу ответит, и в первую очередь Турция.

"Сейчас жесткие переговоры со стороны Турции, и турки дают понять, если Россия будет так и дальше вести себя, то F-16, которым россиян завалили в Сирии покажется им "манной небесной". Не забывайте, что Черное море – это зона ответственности 6 флота США" , флотов НАТО, не только турецкого, но и Болгарии и Румынии", – заметил Арестович.

Арестович о заявлениях Кремля о зерновом соглашении: смотрите видео

Реакция мира

По его словам, там расположена и морская, и авиационная мощь. Однако в случае чего ракеты долетят и из Средиземного моря. Американскому флоту даже не придется входить в Черное море.

Сначала с этими идиотами пытаются говорить, потом уговаривать, а потом будут говорить с позиции силы. Никто не позволит взорваться на Ближнем Востоке и Африке и спровоцировать большое количество смертей. Они в очередной раз решили пошантажировать мировое сообщество, полностью превратившись в КНДР,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

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