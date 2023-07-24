Кремлевский диктатор Владимир Путин издал партию очередной лжи по поводу зерновой сделки. Бункерный цинично заявил, что Африка не получает зерно, поэтому Россия вышла из соглашения.

Это 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он отметил, согласно структуре, Украина продает зерно прежде всего Китаю, на втором месте Испания, третьем – Турция, далее Италия, Нидерланды и Египет.

Важно Мероприятие ведется на гуманитарные проблемы: как срыв зерновой сделки повлияет на помощь Украине

Зерно для Африки

Страны Африки только на шестом месте, в то же время действует инициатива Grain from Ukraine. В рамках которой богатые страны покупают у нас сельскохозяйственные товары и передают их на безвозмездной основе в Африку. Это делают вышеупомянутые страны: Испания, Италия и Нидерланды.

Grain From Ukraine – гуманитарная продовольственная программа, запущенная 26 ноября 2022 года, в 90-ю годовщину начала Голодомора 1932–1933 годов, президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает поставки зерна в беднейшие страны Африки до конца весны 2023 года.

Заявление, что Украина не поставляет в Африку зерно, ошибочно. Ведь благодаря Grain from Ukraine частично все эти товары, якобы идущие в состоятельные страны, оказываются в африканских странах на бесплатной основе, что, безусловно, лучше для Африки, чем платить деньги.

"Поэтому здесь четкая манипуляция со стороны Путина", – подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

Сможет ли Эрдоган дожать Путина: смотрите видео

Россия стоит за проблемами с едой

Что касается решимости международного общества, то здесь вопрос к дипломатии, к переговорам с африканскими странами и странами Ближнего Востока и объяснение им того, что из-за действий России сразу произошел рост цен на продовольственные товары.

Безусловно, это оказывает влияние на Африку, ведь вопрос не только в том, чтобы получить товары. Вопрос в том, какова цена на них, ведь чем больше мировые цены, тем труднее бедным странам покупать эти товары.

добавил Ус.

Страна-террористка уже оказала негативное влияние на цены. Сейчас нужно работать с этими странами и четко объяснять, что именно Россия стоит за их проблемами с едой и ценами на продукты питания. Они также должны поддерживать инициативы, которые вынудят Россию вернуться к зерновой сделке.

"Несмотря на скепсис наших аналитиков, что Эрдоган не сможет дожать Путина, мне кажется, что он сможет как раз с помощью упомянутого Китая", – сказал Ус.

Какова позиция основных стран по зерновому соглашению