Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку работающий сейчас зерновой коридор ее не устраивает. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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Россия может попытаться сорвать зерновое соглашение
По его словам, украинское зерно пошло в соответствующие порты назначения – в те страны, которые страдают от голода. Так, вчера, 16 октября, в Кению отправился очередной балкер с 40 тысячами тонн украинской пшеницы.
Кстати, это в рамках именно Всемирной продовольственной программы. У нас есть два гаранта – Турция и Организация Объединенных Наций. Россиянам конечно это не нравится,
– объяснил Братчук.
Он отметил, что оккупантам не нравится, что Украина воюет и выполняет свои международные обязательства. "Конечно, не нравится и то, что ворованное украинское зерно в балкерах застряло в Керченском проливе и не может идти к потребителю", – отметил спикер Одесской ОВА.
В то же время Российское зерно хуже качества и мир не хочет его покупать. Поэтому страна-агрессор понимает, что это очередная стратегическая победа Украины, поэтому будут пытаться совершать провокации, чтобы сорвать зерновое соглашение. Более того, по мнению Братчука, страна-агрессорка может демонстративно выйти из соглашения, хотя оно заключено между Россией, Турцией и ООН.
Братчук рассказал, что Россия будет пытаться сорвать зерновое соглашение: смотрите видео
16 октября в Стамбуле Украина и Турция заявили, что намерены продлить зерновое соглашение по окончании его действия 22 ноября. В этом действительно заинтересованы все кроме страны-агрессорки.
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Зерновое соглашение: последние новости
- Москва угрожает выйти из зерновой сделки. Страна-агрессорка хочет, чтобы ее требования по экспорту российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии были выполнены. В России считают, что якобы соглашение о поставках зерна должно быть "равноправным".
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. По его словам, партнеров уже информируют об этом.
- С начала реализации "Зерновой инициативы" наше государство уже экспортировало 5,29 миллиона тонн продукции. Из-за войны и засухи роль Украины в обеспечении мира зерном продолжает расти.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также отмечал, что ближе к концу ноября Россия будет пытаться сорвать зерновое соглашение. По его мнению, Кремль может сделать все для того, чтобы пролонгация не состоялась.