Росія може вдатися до провокацій, оскільки зерновий коридор, який працює зараз, її не влаштовує. Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Росія може намагатись зірвати зернову угоду

За його словами, українське зерно пішло до відповідних портів призначення – до тих країн, які потерпають від голоду. Так, вчора, 16 жовтня, на Кенію відправився черговий балкер з 40 тисячами тонн української пшениці.

До речі, це в межах саме Всесвітньої продовольчої програми. У нас є два гаранти – Туреччина та Організація Об'єднаних Націй. Росіянам звичайно це не подобається,

– пояснив Братчук.

Він зазначив, що окупантам не подобається, що Україна воює та виконує свої міжнародні зобов'язання. "Звичайно не подобається і те, що крадене українське зерно в балкерах застрягло в Керченській протоці та не може йти до споживача", – зауважив речник Одеської ОВА.

Водночас Російське зерно є гіршим за якістю і світ не хоче його купувати. Тож країна-агресорка розуміє, що це чергова стратегічна перемога України, тому будуть намагатися здійснювати провокації, щоб зірвати зернову угоду. Ба більше, на думку Братчука, країна-агресорка може демонстративно вийти з угоди, хоча вона укладена між Росією, Туреччиною та ООН.

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16 жовтня у Стамбулі Україна та Туреччина заявили, що мають намір продовжити зернову угоду після закінчення її дії 22 листопада. В цьому дійсно зацікавлені усі, крім країни-агресорки.

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