Бегает за политическими баллами, Давидюк о реакции Эрдогана на выход Риз "зернового соглашения"
Ситуация с зерном – проблема не только самой Украины, но и всего цивилизованного мира. Из-за нехватки зерна могут пострадать десятки миллионов человек.
Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, сейчас Киев должен продемонстрировать свою адекватность и преданность десяткам миллионов жизней, ожидающих украинское зерно.
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От нехватки агропродукции может пострадать бедное население Африки и Азии. Кроме того, проблемы есть и у украинских аграриев.
Западу нужно показать, что зерно – это не только наша проблема. Сейчас от этого страдают два типа людей. Это беднейшие люди Африки и Азии. И украинские аграрии, которые имеют два урожая, но не могут их продать,
– подчеркнул Давидюк.
Эрдоган зарабатывает политические баллы
Давидюк подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган удачно отреагировал на ситуацию с зерном. Однако следует понимать, что он всегда отстаивает собственную позицию. Благо, сейчас интересы Украины и Турции совпадают.
У него достаточно такая торговая позиция. И пиар, и заработать. Позиция Эрдогана более симпатична, чем в другие периоды. Все равно они бегают за своими политическими баллами. А мы бегаем за спасением человеческих жизней,
– считает Давидюк.
Он убежден, что если бы корабли НАТО начали сопровождать зерновые караваны из Украины, то можно было бы нарастить вывоз продукции в десятки раз.
Давидюк оценил позицию Эрдогана относительно проблемы с вывозом зерна: смотрите видео
Россия вышла из "зернового соглашения": коротко
- 29 октября российские оккупанты заявили, что приостанавливают действие "зернового соглашения". Они пожаловались на взрывы в Севастополе, в которых обвинили Украину и Великобританию. ВСУ не подтверждало свою причастность к атаке. Несмотря на это, оккупанты искусственно затягивали проверку судов еще задолго до инцидента.
- В ООН отметили, что зерновое соглашение будет действовать. Инспекторы организации будут проверять суда, которые вывозят украинское продовольствие. Реджеп Эрдоган также подчеркнул, что "будет продолжать прикладывать усилия, чтобы служить человечеству".
- По словам экономиста Олега Гетмана, в случае остановки "зернового коридора" Украина будет терять около 1 миллиарда долларов каждый месяц.