Смягчило голод в бедных странах, – эксперт оценил результаты работы зернового соглашения
Зерновое соглашение смягчило голод в бедных странах. Его дальнейшая работа важна Украине, соглашение нужно пролонгировать еще на год, и даже можно пойти на определенные незначительные уступки России, потому что наша выгода будет все равно большей.
Об этом 24 каналу рассказал специалист Киевской школы экономики Павел Мартышев. Ранее сообщалось о том, что к зерновому соглашению добавилась гуманитарная инициатива от Зеленского.
Важно В Стамбуле продлили срок "зернового соглашения"
Зерновое соглашение смягчило голод
Мартышев отметил, что этот период позволил смягчить голод в бедных странах. В общей сложности было экспортировано около 11 миллионов тонн продовольствия. Часть этого объема была отправлена в страны Африки и Ближнего Востока.
Они больше всего зависят от поставки продовольствия,
– заметил специалист Киевской школы экономики.
Мартышев оценил результаты работы зерновой сделки: смотрите видео
Следует пролонгировать соглашение на год
Он продолжил, что зерновая сделка была продлена на 120 дней, но были разговоры о ее продлении на год, что необходимо нам. Еще одно пожелание от нас – открытие Николаевского порта, то есть расширение зерновой сделки, что позволило бы быстрее вывозить продовольствие. Однако понятно, что в таком случае российская сторона захочет дополнительных преференций для себя.
"В частности, это может быть аммиакопровод Тольятти – Одесса или частичное снятие санкций с "Россельхозбанка". По аммиаку могут быть вопросы, но если они потребуют снятия санкций с "Россельхозбанка" и подключения его к Swift, на это в принципе теоретически можно согласиться. Преимущества от этого соглашения для нас превышают преимущества для России, потому что она все равно продает зерно, только испытывает неудобства с оплатой", – подчеркнул Мартышев.
Зерновое соглашение: последние новости
- Запад готов пойти на определенные уступки для России ради зерновой сделки. Оккупанты могут пользоваться теми же коридорами, что и Украина для транспортировки удобрений.
- Россия с 2003 года превратилась из импортера в экспортера зерновых. Если вспомнить историю, то Советский Союз не в последнюю очередь развалился из-за того, что сильно зависел от поставок зерновых.
- Россия 12 ноября якобы запретила движение иностранных судов через Керченский пролив в Азовском море. До этого страна-агрессор блокировала зерновой коридор.