Экономист объяснил, почему Эрдоган не пошел на условия Путина относительно зернового соглашения

Россия пытается сорвать зерновое соглашение и продвигать свои требования. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган перед вторым туром президентских выборов имеет жесткую позицию относительно требований Кремля, потому что украинское зерно очень важно для Турции.

Такое мнение 24 Каналу озвучил экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, россияне не достигли своих целей.

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"Большим бенефициаром зерновой сделки является Турция. Турки получают примерно 20% стоимости украинского зерна, которое через украинский хаб идет в другие страны, на наши традиционные рынки. Это и юго-восток Азии, Ближний Восток и север Африки", – отметил он.

Россияне хотят снятия санкций

Олег Пендзин отметил, что Россия постоянно пытается усложнять зерновое соглашение. Страна-агрессор не достигла своих целей: возобновление экспорта через аммиакопровод Тольятти – Одесса, снятие санкций с одного из банков и экспорта зерна России.

Член Экономического дискуссионного клуба напомнил, что в 2022 году Россия формально выходила из зернового соглашения. Тогда Турция обезопасила корабли своими военно-морскими силами.

Турецкие военно-морские силы должны сопровождать те корабли. Это изменяло баланс сил в Черном море в пользу Турции. Тогда россияне вынуждены были согласиться на эту ситуацию. Аналогичная ситуация сейчас. Они тянули до последнего дня и согласились, чтобы не изменять сложившийся статус,

– объяснил экономист.

Механизмы России для усложнения сделки

Как подчеркнул Пендзин, у россиян есть другие механизмы, чтобы усложнить реализацию зернового соглашения. В Турции возле Босфора находятся бригады по уходу за кораблями. Комиссии контролируют, что корабли везут только то, что предусмотрено в рамках договоренностей.

"На день должны осматривать 10 – 15 балкеров. Были случаи, когда не осматривался ни один. Есть очередь, что формируется исходя из даты выхода из портов Одесской области кораблей, которые везут зерно. Россияне решили создать свою очередь", – рассказал он.

Экономист добавил, что это вызвало большое недовольство у владельцев суден, ведь один день простоя возле Босфора стоит больших денег.

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