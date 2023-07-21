Настроение у россиян плохое: почему Украина заявила о готовности бить по российским кораблям

Минобороны Украины выступило с заявлением о запрете судоходства в районах Северо-восточной части Черного моря и в Керчь-Еникальском проливе. Заявление стало достойным ответом украинского ведомства на шантаж со стороны России.

Об этом 24 Каналу сказала в.и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины (2019), экс-посол по особым поручениям МИД Украины Ольга Трофимцева. Она назвала такой шаг "зеркальным" и правильным.

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"Это та реакция, которой заслуживает государство-террорист и государство-шантажист Россия в ответ на заявление ее "министерства нападения", что любые корабли, в том числе и коммерческие, следующие в порты Украины будут считаться ими как потенциальные перевозчики военного груза", – подчеркнула экс-посол.

Важно! Минобороны Украины заявило, что с 00:00 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов на временно оккупированных территориях могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Также в ведомстве отметили, что судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года.

В эту игру можно играть вдвоем

Официальная позиция Министерства обороны стала сигналом для страны-агрессора и показала, что в эту игру можно играть вдвоем.

"Наблюдая за русскоязычными источниками, могу вам сказать, что настроения в российском публичном пространстве испортились. Потому что они прекрасно понимают, что у украинской стороны также, если нужно, есть средства для того, чтобы наносить удары по портам или кораблям", – отметила Трофимцева.

В отличие от Украины Россия активно использует все порты, в том числе и на временно оккупированных территориях, чтобы перевозить военные грузы.

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Присоединится ли Турция к сигналу Украины

Турция считает себя сильным региональным игроком, а зерновое соглашение полностью укладывалось в концепцию Реджепа Эрдогана как регионального лидера. Кроме того, Анкара была одним из бенефициаров зерновой сделки, действие которой длилось год.

"Я уверена в том, что сегодня проходят технические и дипломатические консультации между Москвой и Анкарой относительно того, каким образом можно было бы эту ситуацию решить. Надеюсь, что Турция присоединится к подобным сигналам, потому что когда такая страна как Россия ведет себя подобным образом, Турция с ее мощным морским флотом не может просто "проглотить" шантаж", – убеждена дипломат.

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